Фестиваль детского танца

Участники выступали в трех возрастных группах – от 5 до 15 лет, исполняли по два номера. Компетентное жюри под председательством художественного руководителя образцового театра танца «Талисман» Динары Сагировой оценивало конкурсантов по таким критериям, как исполнительское мастерство, композиция и постановка, костюм, оригинальность и зрелищность. В итоге победителями в номинации «Лучший детский танец» стали образцовый танцевальный ансамбль «Фрески» областного Дома народного творчества (младшая возрастная группа), а также ансамбль «Енлик» (средняя) городского Дворца школьников. Лучшими в старшей возрастной группе признаны ансамбль «Айголек» областного Центра детского и юношеского творчества и ансамбль «Асем» из Уилского района. В номинации «Лучший костюм» отмечены танцевальная группа «Шашу» средней школы села Ясное (город Актобе), а также «Наз-Ерке» из Айтекебийского района. Победители и участники фестиваля были награждены дипломами и денежными призами.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе