В столице отметили праздник Холи — старейший индийский праздник, который символизирует наступление весны, возрождение жизни и изгнание зла.

Мероприятие приурочено к 75-летию Независимости Индии и 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Индией.

Организаторы - Посольство Индии в Казахстане, столичная индийская ассоциация и индийский культурный центр Свами Вивекананды (SVCC).

Как отмечает директор SVCC Санждай Веди, Холи символизирует всеобщее братство и несет в себе послание мира и дружбы. Праздник Холи один из самых любимых индусами праздников, его отмечают не только в Индии, но и во всем мире. Холи - это бенгальский новый год, празднуется в конце зимы, на следующий день после полной луны в марте каждого года.

- Это фестиваль красок и хорошего настроения – именно так в Индии встречают приход весны и возрождение жизни. Во время праздника индийцы прыгают через огонь, устраивают игровые сражения между женщинами и мужчинами и качают на качелях статуи богов. Но самым ярким элементом праздника являются разбрасывание празднующими цветных порошков и обливание друг друга цветной водой. Благодаря такому красочному ритуалу этот праздник имеет также название «Фестиваль Красок». Цветные порошки, которыми обсыпают друг друга празднующие, состоят из лечебных порошков трав - ним, кумкум, билва, халди и другие, - рассказал Санждай Веди.

К слову, ритуал с цветными порошками очень приветствуется священными лекарями Аюверды, ведь весенняя индийская погода очень переменчива и сопровождается различными ОРЗ и ОРВИ среди местного населения. Такой ритуал понравился и казахстанцам – гостям Холи. Каждого гостя встречали россыпью лепестков роз и символическим рисунком цветным порошком.

Для гостей подготовили и культурную программу, включающую мелодичные индийские песни, музыкальную композицию с использованием индийских и казахских музыкальных инструментов, а также знаменитые танцевальные композиции Холи в исполнении казахстанских артистов и членов индийской общины, проживающей в Нур-Султане.

Участников фестиваля угощали и традиционными индийскими блюдами и напитками.