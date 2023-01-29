Фестиваль красоты и моды среди особенных детей прошел в Астане

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Необычный фестиваль детской моды прошёл в столице. Наряду с профессиональными моделями по подиуму прошлись особенные дети, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Фестиваль моды подарил детям не только праздник, но и уверенность.

"Для детей с особенностями развития очень важно участвовать в таких мероприятиях, во-первых, это инклюзия, социализация, во-вторых, это вносит для них большой мотивационный характер, так как сегодня именно в таких мероприятиях очень мало задействованы детки с инвалидностью", - говорит мама участницы Асия Исекеева.

Подобный показ в столице проводится впервые. Всего принять участие в дефиле смогли порядка 50 девочек в возрасте до 12 лет. 8 из которых страдают различными заболеваниями.

В планах организаторов, в следующий раз привлечь больше особенных деток. Таким образом внося свою лепту в построение безбарьерной среды в Казахстане.