​Фестиваль любимых песен

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Любовь Доброта, Шымкент

Весь вечер со сцены под открытым небом звучали песни таких известных композиторов, как Турдыкылыш Изтаев, Мухтар Куралов, Куралай Сатмуханбетова, Лесбек Аманов и Ержан Серикбаев, музыкальные произведения которых давно вышли за пределы Южного Казахстана и стали достоянием всей страны. Лирические, патриотические и современные мелодии звучат по радио и с экранов телевизоров, покоряя искренностью и огромной проникновенной силой. Многие известные исполнители считают за честь включить их в свой репертуар. Творчеству этой музыкальной пятерки и посвятили очередной ретро-фестиваль.

На вечере прозвучали 20 песен местных композиторов, пользую­щихся наибольшей популярностью. В фестивале приняли участие заслуженный деятель РК Улыкпан Жолдасов, заслуженные деятели культуры РК Жубаныш Жексен­улы, Шахизада Байтпатшанова, Акбота Керимбекова. Ретро-фес­тиваль стал особым инструментом поддержки местных талантов. Его изначально задумывали для популяризации их творчества. В разные годы на ретро-фестивале звучали песни Сейдоллы Байтерекова и Исраила Сапарбая, Сугирали Сапаралиева и Сапарбека Медеубекова, Аширхана Тельгозиева и Мухамеджана Рустемова и других композиторов.

Впервые ретро-фестиваль «Арыс жағасында» провели в 2010 году, приурочив к 80-летию Шамши Калдаякова. Собственно, названием для него послужила одноименная песня любимого в народе композитора. Тогда же в Шымкенте появилась собственная Аллея звезд, на которой установлены гранитные таблички с именами композиторов, певцов и музыкантов, сделавших свои первые шаги в большое искусство на юге и внесших вклад в развитие культуры и искусства Казахстана. Нуржамал Усенбаева и Лаки Кесоглу, Александр Романов и Атхамбек Юлдашев – всего 28 человек, посредством музыки передающих любовь к родному краю, к земле, на которой вырос­ли. Таким способом организаторы «Арыс жағасында» решили отдать дань уважения талантам. Не исключено, что со временем Аллея звезд расширится, пополнившись именами тех композиторов, песни которых с удовольствием поет народ, а ретро-фестиваль способствует популяризации их творчества. 

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