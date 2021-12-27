Фестиваль оперетты и мюзикла «DosStar» собрал в Караганде артистов из Казахстана, России, Украины и Азербайджана

Бархатные голоса, яркие танцы, эффектные костюмы – всем этим могли насладиться гости X Фестиваля оперетты и мюзик­ла «DosStar». Праздник давно стал традиционным, но из-за пандемии график его проведения сбился. Девятый фестиваль состоялся в 2019 году, а в 2020-м его пришлось отменить. Но на этот раз организаторам, участникам и гостям праздника оперетты и мюзикла повезло. Карагандинская область вошла в «зеленую» зону, поэтому ослабили карантинные ограничения. Театрам разрешили заполнять зрительный зал на 70%.– Мы, честно говоря, уже устали от пандемии и связанных с ней ограничений. Хочется работать и дарить праздник нашим зрителям, – сказал руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Наш театр многожанровый. Многие наши коллеги расширяют свой репертуар за счет мюзиклов. Этот жанр сейчас очень популярен. Он характеризуется музыкальной и танцевальной направленнос­тью с элементами эстрадного наполнения.Фестиваль «DosStar» открылся выступлением артистов Челябинского театра современного танца. Они привезли в Караганду две постановки – «Игроки» и «Поцелуй меня дважды».Спектакль «Игроки» – это проект российских танцовщиков Владислава Морозова и Елены Пришвицыной. Главные действующие лица – семь ангелов. Сначала они ведут диалог с публикой, задавая вопросы о грехах. А потом с помощью выразительных средств современного танца размышляют на тему возникновения грехов и победы над ними.Постановка «Поцелуй меня дважды» – 35-минутный танец двух влюбленных. Они через движения и мимику показывают оттенки взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Действие, происходящее на сцене, зритель воспринимает на интуитивном уровне, поскольку герои за все время спектакля не произносят ни слова.Блестяще выступили артис­ты Карагандинского академического театра музыкальной комедии. Они представили мюзикл «Призрак замка Кентервиль» в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Сусанны Цирюк. Ей помогали балетмейстер-постановщик из Челябинска Владислав Морозов, петербургский дирижер Валентин Богданов и художник по костюмам из Сочи Анна Сорокина.Постановщикам и артистам удалось доставить радость зрителям, воплотив на сцене комедийную повесть Оскара Уайльда о привидении, которого боялись все, кроме семьи американского посла мистера Отиса. Призрак пытается запугать новых жителей, но безрезультатно. Посол дает ему машинное масло, чтобы смазать ржавые цепи. Его супруга, услышав жуткий хохот привидения, предлагает ему микстуру, решив, что он болен. А их дети забрасывают «несчастного» призрака подушками. Действие сопровождается вокалом и танцевальными этюдами.Приятным сюрпризом для гос­тей фестиваля «DosStar» стал приезд заслуженной артистки РК директора Шымкентского городского театра оперы и балета Майры Мухамедкызы. Театр привез на фес­тиваль оперу «Домалақ ана» молодого композитора Таскына Жармухамеда. Ее уже презентовали зрителям Алматы и Нур-Султана. Это история о святой матушке Нуриле, жене Байдибек-батыра, которая является примером женственности, благочестия, милосердия, сострадания и благородства.– Опера «Домалақ ана» поднимает дух казахского народа, – подчеркнул Амантай Ибраев.Эффектным завершением фестиваля «DosStar» стал гала-концерт, который прошел в зале Дворца культуры горняков. Здесь выступили солис­ты мирового уровня – Фарид Алиев (Азербайджан), Элеонора Джулик и Петр Челяли (Украина), Иван Корытов и Тамара Котова (Россия). Они исполнили арии из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», оперетт «Веселая вдова», «Принцесса цирка», «Марица».– Такие события для меня – это возможность услышать прекрасную музыку, дарить и получать позитивную энергию, – говорил солист Киевского национального академического театра оперетты Петр Челяли. – Мне близок жанр мюзикла, у нас он сейчас лидирует. После пандемии мы поставили спектакль-мюзикл «Дориан Грей», оперу «Амадеус».Заслуженная артистка Украины Элеонора Джулик в рамках фестиваля провела мастер-класс по вокальному мастерству «Магия оперетты и мюзикла». На гала-концерте она исполнила арию из фантас­тической оперетты «Пятый элемент» и женскую партию в дуэте Мистера Икс и Теодоры.– Пять лет назад я уже была на вашем фестивале, нашла новых друзей, которым на этот раз привезла подарки, – поделилась артистка Харьковского академического театра музыкальной комедии Элеонора Джулик. – Недавно вспомнила, что тогда очень торопилась домой и забыла в раздевалке шапку. Но не расстроилась, поду­мав: еще сюда вернусь. И вот я в Караганде. Теперь думаю, что бы еще забыть, чтобы меня снова пригласили!Все участники фестиваля оперетты и мюзикла «DosStar» были благодарны за возможность обменяться опытом, испытать яркие эмоции, обрести друзей. Они уверены: искусство не имеет границ, даже во время пандемии.