Культура Фестиваль "Шелковый путь" встречает гостей Наталья КУРПЯКОВА

Как отметил на пресс-конференции директор театра Толеген Мухамеджанов, зрителей ждет грандиозный праздник высокого искусства: с 17 сентября по 6 октября на столичной сцене выступят звезды оперы и балета из Италии, России, Франции, Китая и, конечно, Казахстана. В программе фестиваля – лучшие спектакли Astana Opera, в которых принимают участие приглашенные солисты, и каждый из них хорошо известен в мире классической музыки.



19 сентября будет показан балет С. Прокофьева "Ромео и Джульетта", где главные роли исполнят Роман Михалев (Франция) и Мадина Басбаева (Казахстан). Опера М. Толебаева "Біржан – Сара" пройдет 20 сентября при участии ведущего солиста Мариинского театра, заслуженного артиста России Ахмеда Агади и народной артистки Республики Казахстан и Республики Татарстан Нуржамал Усенбаевой.



ГАТОБ им. Абая выступит на сцене Astana Opera 21 сентября, для фестиваля выбран балет "Красная Жизель" выдающегося петербургского хореографа Бориса Эйфмана. 23 сентября в балете А. Хачатуряна "Спартак" мы увидим солистов Большого театра Екатерину Шипулину и Александра Волчкова. В знаменитом "Лебедином озере" партию Одетты будет исполнять ведущая артистка балета Astana Opera Айгерим Бекетаева, партию Зигфрида – звезда из Бостона Лаша Хозашвили.



Любимые отечественные вокалисты Медет Чотабаев и Айгуль Ниязова порадуют своих поклонников 29 сентября в опере Дж. Пуччини "Богема". Национальный китайский театр 25 сентября представит концерт, знакомящий с уникальной национальной культурой этой страны. Ждут зрителей и на бенефис Бибигуль Тулегеновой, посвященный 85-летнему юбилею народной артистки СССР. Он пройдет 30 сентября.



Кульминацией фестиваля станет выступление знаменитого Мариинского театра, который посетит Астану впервые. Грандиозное творение Рихарда Вагнера – тетралогия "Кольцо нибелунга" – идет в полной версии в единственном театре России, в Мариинке. 3 и 4 октября будут представлены 2 части тетралогии – "Золото Рейна" и "Валькирия". За дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев.



Рядом с именитыми солистами и коллективами на фестивале выступят и совсем молодые. Обмен опытом, творческое сотрудничество, знакомство с талантливыми казахстанскими исполнителями входят в число задач фестиваля, подчеркнул Толеген Мухамеджанов.



5 октября состоится концерт хореографического ансамбля Astana Ballet, который только начинает свою творческую деятельность. На некоторые спектакли, как с гордостью говорят организаторы, билеты уже проданы. А сегодня любителей классической музыки ждет встреча с оперой Дж. Пуччини "Тоска". В спектакле участвуют итальянские гости: полюбившаяся столичной публике Анна Пироцци и мастера оперной сцены, которые впервые выступают в Казахстане, – Массимо Джордано и Альберто Газале.

