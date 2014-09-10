Фестиваль шубата состоялся в Актау

Общество
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Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
На городской набережной установили несколько юрт. В одной из них 16 фермеров из всех районов и городов области представляли на суд жюри свои продукты.

– Шубат – потрясающий напиток, я выросла на нем и в свои 55 лет выгляжу как минимум на 10 лет моложе, – рассказала Мария Исина из села Кызылсай. – Раньше не было кремов, и мы использовали пенку от шубата в качестве крема или маски для лица. Известны лечебные свойства этого напитка. Если его употреблять натощак, то он лечит легочные заболевания, а также болезни желудочно-кишечного тракта, в том числе и язву.

Фермер из села Кызылсай Баршыгуль Бермагамбетова использовала особую технологию сохранения и подачи продукта. Она занимается разведением верблюдов (их у нее 20) и изготовлением шубата уже больше 20 лет. От каждой верблюдицы в день получает до 10 литров молока, которое пользуется большим спросом на рынке. Наливала владелица фермерского хозяйства шубат гостям из бараньей кишки. Все 7 членов жюри отметили этот способ особо.

– Это древнейшая технология, и мы не могли эту хозяйку не отметить, – говорит член жюри, начальник управления областного архива Едилхан Алкажан. – Хотя вкусовые свойства такого шубата очень специфические, но зато он гораздо экологичнее, чем молоко из фляги или бутылки. Баранья кишка – это очень древний способ сохранения продуктов. Она была вместо холодильника, вместо фляги. Мы благодарны таким людям, как Баршыгуль Бермагамбетова, за то, что они напоминают нам о забытых традициях. Мы присудили ей 3-е место.

Приготовление молочно-кислых и молочных продуктов – очень сложный технологический процесс. Жюри учитывало все: вкус, цвет, запах, консистенцию. Даже то, на каких пастбищах пасутся верблюды, чистоту этих пастбищ, их экологический рейтинг. Лучшие пастбища – далекие. Лучше, если они полынно-солончаковые, а не песчаные. Сам шубат должен быть приготовлен в чугунной емкости не более 10 литров. Очень сильно на вкус продукта, будь то шубат, курт или балкаймак, влияет огонь.

– Желательно разжигать огонь из прошлогоднего кизяка или из опавших, а не срубленных веток саксаула, – пояснил Е. Алкажан. – Также важны чистоплотность хозяйки, ее отношение к работе, опыт. Даже характер влияет – у сварливых шубат не получается. Мы постарались все учитывать.

Первое место все-таки присудили продукции с высоких пастбищ. Были среди участников и пригородные хозяйства, которым трудно конкурировать с высокими пастбищами, но они очень старались, и мы не могли не оценить их. Первое место по шубату заняло хозяйство из местности Отпан Мангистауского района. А по балкаймаку и курту отметили хозяйства с пастбищ близ Бекет-ата – они сами экологичные.

... Пока в юрте работали члены жюри, за юртой стояли несколько десятков жаждущих попробовать шубат. Как только жюри окончило свою работу, впустили всех.

Фестиваль шубата проводится в области уже 2-й год. В нынешнем году приз за 1-е место составил 100 тыс. тенге, за 2-е – 80 тыс., за 3-е – 60 тыс. тенге.

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