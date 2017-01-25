​Фестиваль скидок

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Мария Орлова

Алматинцы и гости города могут приобрести здесь одежду со скидкой до 80%, косметику – до 20%, ювелирные изделия – до 40%, бытовую технику и другие товары по сниженным ценам. Фестиваль, а он, напомним, продлится до 10 февраля, украшают ярмарка ремесленников, выставка казахстанских дизайнеров.

«Универсиада – огромное событие как для страны, так и для нас, алматинских предпринимателей, – отметил местный бизнесмен Жандос Ахметов. – Замечательно, что мы можем по-своему принять в нем участие, поддержав фестиваль скидок».

В числе тысяч покупателей в магазины со скидкой отправились известные алматинские артисты. Так, товары в торговых центрах города подыскивали Мадина Садвакасова, участники групп Rin’Go, Ayumi.

«Все мы с нетерпением ждем Универсиаду и обязательно пойдем болеть за наших спортсменов», – заметил солист группы Rin’Go Данияр Отеген.

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