​Фестиваль спорта

Организаторами мероприятия, которое проходит в рамках празднования 20-летия Астаны, выступили Министерство культуры и спорта, а также Центр национальных и конных видов спорта. Фестиваль стартовал 4 июля и продлится до 16 сентября. Стоит отметить, что более 7 тыс. спортсменов из разных регионов нашей страны уже проявили интерес к данным играм. Состязания пройдут по таким видам спорта, как көкпар, бәйге, теңге ілу, аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату.

Фестиваль будет проходить на протяжении трех месяцев в два этапа. Первый отборочный тур будет проходить в регионах. Соревнования же первого этапа состоятся в четырех областях. Торжественное открытие в регионах планируется на разные даты. Так, 13–15 июля оно состоится в Шымкенте, 27–29 июля в Актобе, 13–15 августа в Павлодаре и 17–19 августа в Астане. Отборочные соревнования в регионах завершатся 31 августа. Самые лучшие команды, которые отобрались из 14 областей и 3 городов страны пройдут на 2-й этап фестиваля, который состоится в столице. Ориентировочно в главный город страны, который в нынешнем году отмечает свой юбилей, прибудут 250 спортсменов, которые примут участие в полуфинальных и финальных соревнованиях.