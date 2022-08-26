Фестиваль станет традиционным

В Атырау завершился первый международный фестиваль Atyrau Chess Festival, который длился восемь дней.

Выступивший на церемонии закрытия с обращением к участникам фестиваля аким Атырауской области Серик Шапкенов поздравил победителей и поблагодарил за организацию мероприятия титулованную казахстанскую шахматистку, многократную чемпионку мира, посла Доброй воли ЮНИСЕФ Динару Садуакасову.

– Уверен, что все эти талантливые молодые люди будут достойно отстаивать честь нашей страны. Надеемся, что в рядах участников таких турниров как Atyrau Chess Festival мы будем чаще видеть наших земляков. Это мероприятие стало настоящим праздником для людей, ведущих здоровый, осознанный образ жизни. Поздравляю с успешным завершением! Теперь международный фестиваль Atyrau Chess Festival будет традиционно проходить в нашей области, – сказал Серик Шапкенов.

В свою очередь Динара Са­дуакасова также выразила слова благодарности участникам фес­тиваля за их труд и самоотдачу на протяжении всего периода соревнований.

– Надеюсь, что вы получили возможность обрести здесь тот уникальный жизненный и профессиональный опыт, ценность которого важнее всего в любом деле. Спасибо всем участникам фестиваля за вложенный труд, – подчеркнула Динара Садуакасова.

В соревнованиях приняли участие порядка 300 человек из девяти стран мира, включая Казахстан, США, Нидерланды, Литву, Украину, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Россию. Общий гарантированный призовой фонд фестиваля составил 13 257 500 тенге. Как стало известно, обладателями медалей, дипломов либо денежных призов в итоге стали более 80 участников фестиваля. Среди них международные гроссмейстеры, юные шахматисты и ветераны. Основным по составу игроков в рамках фестиваля стал турнир Atyrau Open. За победу сражались признанные профессионалы: международные гроссмейстеры, международные мастера, известные шахматисты.

Самому юному участнику фес­тиваля, 4-летнему Кайрату Абдул-Малику, аким Атырау Мейрим Калауи вручил сертификат на сумму 200 тысяч тенге.

Помимо турниров в рамках фестиваля состоялись открытые для всех желающих мастер-классы и сеансы одновременной игры. В программу вошел и первый семинар международных арбитров, где участники пос­ле успешного экзамена имели возможность получить звание арбитра FIDE. Накопить необходимое для этого число баллов смогли шесть слушателей семинара.

Кроме того, все участники из числа ветеранов и детей получили в подарок книгу Динары Садуакасовой «Первые шаги к шахматам» на казахском и русском языках.