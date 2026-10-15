Фестиваль Symphony Time: когда оркестр выходит на первый план

Фото: пресс-служба театра

В театре «Астана Балет» состоялся фестиваль симфонической музыки Symphony Time, объединивший три концертных вечера и выступления известных казахстанских солистов. Для оркестра театра проект стал возможностью выйти за пределы привычного балетного репертуара и предстать перед публикой в качестве самостоятельного симфонического коллектива. О том, как зародилась идея фестиваля, какие творческие задачи стояли перед музыкантами и каким видится будущее проекта, рассказал главный дирижёр театра Арман Уразгалиев.

По словам маэстро, история Symphony Time началась с идеи провести обычный концерт с приглашённым солистами. Однако обстоятельства предложили театру более интересный сценарий: балетная труппа отправилась на гастроли, и сцена освободилась почти на десять дней. Эту возможность решили использовать для организации нескольких симфонических вечеров. Так первоначальный замысел постепенно перерос в отдельный фестиваль.

«Изначально мы не планировали проводить фестиваль — речь шла об одном концерте с приглашённым солистом, как мы делали раньше. Но постепенно появилась мысль объединить несколько выступлений в один проект. Предложение поступило от руководства театра, и я сразу его поддержал, хотя понимал, что предстоит серьёзная организационная работа. Сроки были сжатыми: нужно было пригласить музыкантов, согласовать программы, даты и решить множество других вопросов. К счастью, благодаря общей работе нам удалось реализовать эту идею на достойном уровне», — рассказывает Арман Уразгалиев.

Также он добавил, что отдельные симфонические концерты в Казахстане проходят регулярно, в том числе в рамках различных фестивалей, однако специализированный проект, посвящённый симфонической музыке, — пока нечастый формат. Symphony Time стал для театра возможностью сформировать самостоятельную концертную площадку, в центре которой находится оркестр и его исполнительское мастерство.

Четыре композитора и три солиста

Музыкальную основу фестиваля составили произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. Приглашёнными исполнителями стали скрипач Ержан Кулибаев и пианисты Алим Бейсембаев и Амир Тебенихин.

При формировании музыкальной части Арман Уразгалиев решил предоставить солистам возможность самим определить некоторые концертные номера. Такой подход позволил учитывать индивидуальные предпочтения музыкантов, а симфоническую часть каждого концерта дирижёр выстраивал уже с учётом выбранного репертуара.

«Я предложил солистам назвать произведения, которые они хотели бы представить публике. Исходя из их выбора, формировал вторую часть программы — самостоятельное выступление оркестра. Подбирал симфонию, которая органично дополняла бы произведение солиста. Времени на длительную разработку общей драматургии не было, поэтому мы сосредоточились на качестве репертуара и возможностях приглашённых исполнителей», — объясняет маэстро.

Так, в исполнении скрипача Ержана Кулибаева прозвучал Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского, а оркестр представил Пятую симфонию композитора. Второй вечер прошёл с участием Алима Бейсембаева. Пианист исполнил Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, после чего музыканты обратились к Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича. Завершил фестиваль Амир Тебенихин. В программе заключительного концерта объединились Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Каждая программа имела собственный характер: виртуозность сольного исполнительства соседствовала с масштабным оркестровым звучанием, а знакомые музыкальные произведения раскрывались в новом концертном контексте.

Другая акустика

Одной из особенностей фестиваля стала работа оркестра на большой сцене вместо привычной оркестровой ямы.

«Оркестровая яма — привычная среда для театрального музыканта. Здесь есть свои правила, своя акустика, определённые принципы взаимодействия с дирижёром и коллегами. На сцене всё иначе: меняется слышимость, ощущение пространства, собственного звука и звучания других инструментов. К этому нужно привыкнуть, заново почувствовать себя в новом акустическом окружении. Сложность заключалась ещё и в том, что фестивальная подготовка проходила параллельно с основной деятельностью театра. Между концертами музыканты возвращались в оркестровую яму, чтобы сопровождать балетные спектакли, а затем вновь выходили на сцену для исполнения симфонических произведений.Это требовало не только физической и технической собранности, но и быстрого переключения между разными исполнительскими задачами. Симфонический репертуар предъявляет к музыкантам особые требования: здесь важны не только виртуозность и точность, но и глубокое понимание формы, драматургии произведения, умение слышать целое и одновременно сохранять индивидуальность каждой инструментальной партии. Конечно, оркестру было непросто перестраиваться. Приходилось постоянно переключаться между двумя разными форматами работы. Но музыканты достойно справились с этой задачей. Несмотря на насыщенный график и сложности, нам удалось исполнить программу на хорошем художественном уровне», — отмечает дирижёр.

Услышать музыку — значит увидеть её по-своему

Формат фестиваля учитывал и особенности театрального пространства «Астана Балет», где музыка обычно сопровождает сценическое действие. На этот раз зрителям предложили сосредоточиться на симфонических произведениях и самостоятельно представлять образы и эмоции, которые рождает музыка.

«Нам было важно, чтобы классические произведения не только слушали, но и визуализировали. Чтобы у зрителей возникали собственные образы, эмоции, переживания. Каждый человек воспринимает произведение по-своему, пропускает его через себя и видит что-то своё. В этом и заключается особая ценность живого исполнения», — делится Арман Уразгалиев.

Творческий диалог с солистами

Для оркестра важной частью фестиваля стало сотрудничество с приглашёнными исполнителями.

«С Ержаном Кулибаевым мы выступаем не впервые, с Амиром Тебенихиным тоже сотрудничаем уже не первый год. Он участвовал и в наших спектаклях. С Алимом состоялась первая совместная творческая встреча. Это прекрасный музыкант, и нам было приятно поработать вместе. Каждый из трёх солистов обладает собственной индивидуальностью, поэтому сотрудничество с ними было интересным и плодотворнымТакие встречи важны не только с точки зрения концертного результата. Работа с разными исполнителями позволяет оркестру расширять профессиональный опыт, находить новые интонации и по-новому осмысливать знакомые произведения», — рассказывает маэстро.

Новые перспективы

В дальнейшем организаторы рассчитывают придать фестивалю ежегодный статус, расширить состав участников и дополнить концертную программу новыми произведениями.

«Очень надеюсь, что Symphony Time станет постоянным событием. Нам хотелось бы приглашать музыкантов из разных стран, расширять репертуар и делать каждый следующий фестиваль интереснее и масштабнее. Живое исполнение музыки необходимо, поэтому мы будем работать над тем, чтобы этот проект получил продолжение», — отмечает Арман Уразгалиев.

Первые отзывы меломанов подтверждают: проект востребован и имеет долгосрочные перспективы. Логичным шагом станет закрепление нового формата в репертуаре, чтобы симфоническая музыка стала постоянной и долгожданной частью театрального сезона.