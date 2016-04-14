Политика
Фестиваль военных оркестров состоится в июне в Астане
Фестиваль военных оркестров "Труба мира-2016" состоится впервые в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Об этом стало известно на очередном заседании руководителей структурных подразделений международного военного сотрудничества оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Фестиваль пройдет под эгидой Совещания министров обороны государств – членов ШОС. Представители оборонных ведомств обсудили вопросы, связанные с проведением Третьего Фестиваля военных оркестров "Труба мира-2016" в период с 6 по 9 июня 2016 года.
В этом году в фестивале примут участие военные оркестры государств – членов ШОС. Они будут показывать свое мастерство на разных площадках города. Гала-концерт фестиваля состоится перед театром "Астана Опера", – говорится в информации.

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Военные оркестры каждой из стран представят дефиле, которое продлится от 8 до 10 минут. "Мы собираемся представить в этом году новую программу, куда войдут не только артисты оркестра, но и рота почетного караула, а также танцоры Центрального ансамбля Министерства обороны РК", – рассказал начальник Центрального военного оркестра старший лейтенант Алмас Ибрагимов.

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В сообщении отмечается, что основная "ставка" будет сделана на казахский колорит. Казахстанские военные музыканты представят авторское произведение с использованием горлового пения, звучания домбры, духового инструмента и шанкобыза, а также попурри на казахские темы.

Отметим, что предыдущий фестиваль "Труба мира" прошел в 2015 году в Санкт-Петербурге. Казахстанские военные музыканты сделали акцент на казахские национальные мотивы и представили попурри из известных музыкальных произведений наших композиторов и народных казахских песен.

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