​Февральские дебаты ПА ОБСЕ

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Адия Кенжегулова

Парламентарии приняли активное участие в дебатах в рамках заседаний общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим делам, науке, технологиям и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Основными в повестке дня были вопросы борьбы с международными терроризмом и радикализацией, соблюдения прав человека, изменения климата. Кроме этого, были обсуждены перспективы урегулирования ситуации вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями, а также других конфликтов на пространстве ОБСЕ.

В ходе заседания общего комитета по экономическим делам, науке, технологиям и окружающей среде председатель экономико-экологического комитета ОБСЕ, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай представил вниманию парламентариев основные направления работы во втором измерении ОБСЕ.

Сенатор Михаил Бортник и депутат Мажилиса Куралай Каракен подчеркнули важность роли экономико-экологического измерения ОБСЕ в процессе укрепления безопасности на фоне дебатов по военно-политическим и гуманитарным аспектам безопасности. Куралай Каракен также отметила, что страны должны стремиться к достижению устойчивой взаимо­связи. Развитие экономических связей окажет благотворное влияние на укрепление доверия и сотрудничества в контексте продвижения всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами.

Михаил Бортник со своей стороны отметил, что Казахстан как активный участник Евразийского экономического союза заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с интеграционными объединениями и отдельными государствами. В данном контексте весьма перспективным является налаживание торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом. Он также подчеркнул, что Казах­стан уделяет особое внимание вопросам развития «зеленой» экономики, что привело к созданию Партнерской программы «Зеленый мост» и решению о проведении ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего» в Астане.

На полях мероприятия глава парламентской делегации Икрам Адырбеков провел двустороннюю встречу с председателем ПА ОБСЕ, депутатом Парламента Австрии Кристин Муттонен и генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтелло. Стороны обсудили итоги переговоров по сирийскому конфликту в Астане, перспективы сотрудничества в рамках Центрально-Азиатского региона, вопросы урегулирования украинского кризиса. В частности, Кристин Муттонен подчеркнула важную роль Казахстана в качестве эффективного медиатора во имя продвижения мирного урегулирования конфликтов.

Особое внимание в ходе беседы было уделено конституционной реформе, инициированной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в январе 2017 года. Икрам Адырбеков проинформировал об инициативе об усилении роли Парламента, повышении подотчетности Правительства перед Президентом и Парламен­том. Ожидается, что Глава государства передаст около 40 функций представительной и исполнительной ветвям власти.

Перспективы развития казахстанско-австрийских межпарламентских связей были обсужде­ны на встрече делегации со вторым президентом Национального совета Карлом-Хайнцем Копфом, который охарактеризовал инициативу Главы Казах­стана как важный шаг и хороший сигнал, подчеркнув при этом, что развитие демократии – это процесс, который должен идти постепенно, шаг за шагом и не в ущерб стабильности.

Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Австрией, отмечено, что хорошие шансы для австрийских фирм, обладающих большим опытом в сфере энергетики, прежде всего в развитии возобновляемых источников энергии, открывает участие Австрии в Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. В связи с этим актуальным является вопрос возобновления авиарейсов между Веной и Астаной. Глава казахстанской делегации пригласил руководителя австрийского Парламента посетить выставку.

Стороны обсудили некоторые актуальные международные вопросы, в частности связанные с процессами миграции, поделились мнениями о путях их решения.

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