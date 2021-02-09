Февральский субботник

Плюс 20 и солнечная погода располагали к коллективной работе на свежем воздухе. В зимнем субботнике приняли участие государственные служащие, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и все желающие.

Растаявший снег обнажил накопившийся за зиму мусор, оставшиеся с осени листья, и горожане принялись за большую уборку, очищая тротуары, палисадники, парки и скверы, улицы. Некоторые вышли целыми трудовыми коллективами, чтобы навести порядок вокруг своего учреждения и облагородить прилегающую территорию.

В субботнике приняли участие и сотрудники коммунальных предприятий, уделив особое внимание очистке ирригационных лотков и арыков. Впереди предстоит сезон дождей, и засыпанные мусором лотки могут стать причиной локальных наводнений и подтоплений жилых домов, коммерческих объектов, тротуаров и целых улиц.

В городском акимате, инициировавшем проведение субботника, подсчитали, что на призыв очистить город откликнулось не менее 10 тыс. горожан. Собирать и вывозить мусор помогала специальная техника, предоставленная коммунальными предприятиями. В субботнике ее было задействовано более 100 единиц. Всего на мусорный полигон за один только день вывезли до 150 кубометров мусора.

– Это первый субботник текущего года, – сказал заместитель акима города Шынгыс Мукан. – Мы убираем мусор, оставшийся под снегом. С марта субботники будем проводить еженедельно, приглашая принять участие все организации и предприятия города. Я также призываю и жителей города убирать дворы и близлежащую территорию своих многоэтажных домов. Только вместе можно привести в порядок жилые массивы и микрорайоны. И конечно же, наш Шымкент будет чистым лишь в том случае, если научимся не сорить, сообща будем сохранять чистоту.