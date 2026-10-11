Фейк о погибших на концерте Кайрата Нуртаса распространяют в Сети

Общество

В Центре по борьбе с дезинформацией сообщили реальные данные о пострадавших

Фото: instagram.com/kair_n

Распространяемые в социальных сетях сообщения о нескольких погибших и массовых пострадавших на концерте Кайрата Нуртаса в Шымкенте не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией, передает Kazpravda.kz.

Концерт состоялся 10 октября на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. По данным городского управления здравоохранения, во время мероприятия за медицинской помощью обратились восемь человек.

После осмотра семерых посетителей отпустили домой. Еще одну пострадавшую - 18-летнюю девушку - доставили в больницу с травмами. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь и находится под наблюдением врачей.

Вместе с тем в департаменте полиции Шымкента заявили о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время проведения концерта.

Организаторов мероприятия доставили в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка.

#фейк #Шымкент #концерт К.Нуртаса

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