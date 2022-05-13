Фейк о референдуме рассылают в Казнете

В мессенджере Telegram казахстанцы обсуждают республиканский референдум, который состоится 5 июня этого года. Некоторые пользователи утверждают, что, проголосовав, люди признают себя недееспособными, а значит, принимать участие в референдуме нельзя. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

О том, что в Казахстане состоится республиканский референдум, стало известно 5 мая этого года. Его целью является голосование по проекту поправок в Конституцию, предложенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

В бюллетенях будет лишь два варианта ответов: «да» или «нет». Соответственно, выбрав ответ «да», человек выражает свое согласие на принятие поправок в Конституцию, а выбрав «нет», выступает против них.

Вопросы о дееспособности избирателей решаться на референдуме не могут и не будут.

Теория о том, что человек может подтвердить свою недееспособность, приняв участие в референдуме, берет свое начало в идеологии движения «живых людей-суверенов». Приверженцы движения считают, что все люди, имеющие документы, удостоверяющие личность, исправно платящие налоги и живущие по законам своих стран, считаются юридически мертвыми. Сами же они отказываются от документов и оплаты любых услуг, подают заявления с требованием признать себя «живыми» и именуют себя «владыками» и «суверенами». Это движение считается деструктивным, а его лидер признан психически нездоровым.

Таким образом, доверять теориям последователей этого движения не нужно. Участие в республиканском референдуме не имеет никакого отношения к признанию дееспособности или недееспособности граждан.