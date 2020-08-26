​Фейки – реальная общемировая угроза, с которой нужно считаться

– Александр, на ваш сайт coronafake.ru я наткнулась совершенно случайно и была поражена тому количеству фейков, которые вы там опровергаете! И хотя сайт российский, большинство из описываемых слухов в том или ином виде присутствовало и в Казахстане.

– Над этой проблемой я начал работать с самого начала пандемии. И когда количество постов в моем Telegram-канале перевалило за сотню, собрал их на отдельном сайте. Сейчас их уже 250. И еще четыре десятка роликов на YouTube.

Вообще вести активную борьбу с распространением недостоверной информации я начал с июня прошлого года, когда занялся организацией общественных инициатив по системной борьбе с фейками. За это время мы создали рабочую группу Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, открыли сайты «Фейкам.НЕТ» и «Доступа.НЕТ». На портале самой палаты появился раздел #АнтифейкCovid. Начата точечная работа с региональными СМИ и местной властью.

В России число фейков о коронавирусе, распространяемых в Интернете, растет в геометричес­кой прогрессии. По информации Генпрокуратуры РФ, с начала года Роскомнадзор направил 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 касаются блокировки недостоверной информации о вирусе.

Наиболее популярные темы для фейков – сокрытие властями и медиками реальных данных о масштабах пандемии и жертвах, чипирование и сокращение населения, рассказы о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо даже организации госпереворота, сообщения о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни.

Волну фейков подхватили любители конспирологии, стали чаще публиковаться «документальные сюжеты», в которых излагаются разного рода конспирологические теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач.

– Сейчас все чаще используется термин «информационная пандемия» или «инфодемия». Вы утверждаете, что она может быть опаснее самого коронавируса. Почему?

– Потому что от самого вируса уже разрабатываются вакцины, формируется определенный иммунитет, принимаются меры предосторожности. И пандемия рано или поздно обязательно закончится. А вот у информационного вируса точно будет и вторая, и третья волна, и никаких вакцин и превентивной защиты от него нет.

Информационное пространство за последние 15 лет поменялось кардинально, изменились структуры как потребления информации, так и, самое главное, ее производства и распространения. В 2020 году каждый может быть создателем контента, и этот контент может стать по­пулярным. Другой вопрос: будет ли он достоверным? В условиях, когда не каждый умеет работать с источниками информации, мы получаем огромное количество людей, которые производят, а затем и распространяют дезинформацию. Фейки – это реальная общемировая угроза, с которой нужно считаться.

– Откуда, по Вашему мнению, появляются все эти безумные слухи про всемирный правительственный заговор, опасность 5G, чипирование и уничтожение части населения через вакцинацию, распыление вируса с вертолетов и многие другие?

– Я их делю на несколько групп. Во-первых, для дестабилизации обстановки целенаправленно пытаются раскачивать ситуацию провокаторы, которые, как правило, находятся за пределами страны. Но и часть IP-адресов, откуда производится рассылка, говорит о том, что своего часа дождалась и наша «пятая колонна».

Самый популярный заход: «Власть все скрывает!» Эта методичка работает в любом фейке. И это хорошо заходит, потому что люди где-нибудь в глубинке понятия не имеют о возможностях фейковых структур. Достаточно громко назвать ролик, например, «Российские врачи с важной информацией о коронавирусе», и люди начинают смотреть.

Вторая группа людей придумывает фейки из желания прославиться или обогатиться. Либо монетизируют себя на фоне фейков. Это мошенники всех мастей, которые стремятся нажиться в период всеобщей дезориентации.

Не знаю, как в Казахстане, а в России каких только лекарств от коронавируса не предлагали! Например, в Сети активно распространяется видеоролик, в котором некий академик Александр Савёлов, «почетный профессор государственного Пекинского госпиталя народного освобождения армии Китая по косметической хирургии Хуан Си» (уже странно, правда? Набор слов, да еще и составленный не по правилам русского языка) рекламирует чудодейственный препарат «Виватон». Утверждается, что препарат прошел все клинические и доклинические испытания и эффективен против различных вирусов, даже коронавируса. Но, во-первых, данный препарат является БАДом, а ими не лечат. Во-вторых, клинические испытания проводились при лечении лактозов, маститов и кольпитов в… молочном животноводстве, а вот в отношении вирусных заболеваний – только на мышах.

В погоне за лайками и репостами, монетизацией своего бредового, но порой очень популярного контента эти люди используют такие человеческие слабости, как желание прикоснуться к некой тайне, участвовать в разоблачении заговора мировой элиты. Посмотрите на этих конспирологов, которые собирают миллионы просмотров и немалые деньги со своими совершенно дикими роликами! А когда Google начал вводить ограничения, удалять такие видео, монетизация стала опосредованной, как у псевдодоктора Леонарда Колдуэлла, который теперь продает свои книги, лекции, тренинги, максимально наживаясь на страхах и тревогах людей.

– Как вообще распознать фейки?

– За время исследования этой проблемы я выделил с десяток признаков фейков. Как правило, сообщение анонимное или с аккаунта, который лично вам не знаком. При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Сообщение всегда очень эмоциональное, фейки манипулируют эмоциями. Если в материале про митинг вам много рассказывают про несчастных детей и инвалидов, то, скорее всего, вашим мнением пытаются манипулировать.

Фейки содержат просьбу к максимальному распространению и появляются одновременно в различных группах и сообществах, особенно где ранее уже были обнаружены недостоверные пуб­ликации. Опять же указывается на то, что власти скрывают информацию во избежание паники или народных волнений («жертв намного больше, чем говорят», «больницы переполнены» и прочее). Распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии многочисленных жертв («вода или продукты в магазинах отравлены», «действует банда похитителей органов», «Синий кит» готовит массовое само­убийство детей»).

Фейковые новости используют поддельные фото и видео, по­этому относиться к визуальным материалам нужно с недоверием. Стремительно развиваются технологии deepfake – подмены лиц на видео, так что в будущем нас ждет волна фейковых заявлений политиков, поддельных «голых» фото и так далее.

Еще один признак фейка – они основываются на поддельных документах и источниках. Нужно пройти по ссылкам в материале и убедиться, что источники реально существуют. Проверить содержание тоже необходимо – иногда авторы вброса ссылаются на источник, но намеренно искажают информацию из него.

И последнее: часто, если «погуглить», можно обнаружить точно такой же слух, распространявшийся в другом регионе или стране несколько лет назад.

– Как еще человеку, не имею­щему журналистских навыков и образования, провести факт­чекинг?

– Выучить и активно использовать «Пять правил медиаграмотности». Если вы читаете в соцсети новость, которую распространяет незнакомый человек, то, во-первых, узнайте, когда была создана его пользовательская страница – новые аккаунты обычно свидетельствуют о распространении фейков. Во-вторых, изучите активность пользователя, есть ли личные посты или только перепосты. В-третьих, всегда смотрите на источник и запоминайте источники новостей, которым можно и которым нельзя верить. ­В-четвертых, обращайте внимание на того, кто сделал репост новости. Вашими контактами в соцсетях могут быть как настоящие друзья, так и абсолютно незнакомые люди, от которых может идти непроверенная информация. И, в-пятых, даже если это ваш друг, убедитесь в том, что он компетентен в том, о чем пишет. Если тема не имеет к нему непосредственного отношения – изучайте первоис­точник.

Ну и еще чек-лист для выявления фейков в публикациях СМИ.

Обратите внимание, на каком ресурсе размещена новость – аккаунт или сайт должны быть знакомы вам. Проверьте, чтобы это был реальный сайт, а не его копия. Выясните, какие источники у статьи. Хорошо, если она будет иметь несколько не зависящих друг от друга источников, это уменьшает вероятность ошибки и попытки выдать слух за истину.

Не смешивайте эмоции и личное отношение к источнику и его компетентность. Актер может быть, с точки зрения морали, против электрического стула как метода наказания, но информационной нагрузки это не несет. Комментирующие должны иметь отношение к делу и быть в курсе происходящего. Люди должны выступать экспертами в тех отраслях, в которых разбираются и имеют хороший опыт. Недопустимо, чтобы, к примеру, продавец предлагал методы лечения вместо врача.

Чем больше энергозатрат вложено, тем лучше. Авторов слухов не заботят качество информации и ее подача. Их труды недолговечны. Если статья изобилует иллюстрациями, приведенными фактами и комментирующими экспертами, диаграммами и графиками – это показатель честности и качества.

Отучите себя судить по заголовку о сути всей статьи. Заголовки придумывают, чтобы на них кликали. Прислушивайтесь к себе. Переспрашивайте у себя, настолько ли вам необходима та или иная информация для жизни, работы. Не занимайтесь распространением текста, который вы не прочли полностью. Если делае­те репост, то укажите на свое отношение к рассказываемой внутри теме, усильте фактами.

– Что делать, если кто-то из близких активно верит в фейк-новости и пытается навязать это окружающим?

– Постараться не вступать в прямой конфликт. Возможно, привести не опровержения, а контраргументы и попросить изучить их. Поговорить о качестве источников. Отложить разговор, если он переходит в конфликт.

– А какова роль официальных СМИ, государственных органов, общественников в противодействии фейкам? И справляются ли они с ней?

– К сожалению, у нас недостаточно сформирована здоровая альтернатива. Хотя мы должны лживую повестку перебивать десятикратно, в том числе со стороны властей. Причем не хватает как позитивной повестки, так и жестких мер по отношению к паникерам и фейкометам.

Большая проблема всех постсоветских стран в том, что здесь зачастую органы власти, бизнес, СМИ, общественные организации не умеют работать в новых информационных реалиях. Власти боятся прямого разговора, реагируют с опозданием. Мол, давайте мы подумаем, согласуем, взвесим и ответим через несколько дней...

Это уже не работает. Я не призываю, чтобы аким или министр целыми днями рассказывали в соцсетях, что и как он делает. Но нужна быстрая реакция, готовность максимально оперативно коммуницировать, тем более это несложно при сегодняшних возможностях соцсетей. Но не все к этому готовы.

Хорошо, что в России появился закон о противодействии фейковой информации. Он был принят в 2019 году, но был очень мягким и не заработал. Гражданскому обществу пришлось продавливать поправки, и в 2020-м закон стал жестче, пошли наказания, и количество фейков сократилось.

И все же слабость этого закона в том, что наказывают распространителей, а не создателей контента. И любой провокатор может запросто выступить кук­ловодом, не понеся никакого наказания. А мы помним, что фейки – реальная мировая угроза, они способны влиять на сознание масс, поднять восстание, нанести непоправимый ущерб государству.

– Какое наказание влечет распространение фейков в России?

– Для граждан самое серьезное наказание за фейковые новости пре­дусмотрено статьями 207.1 и 207.2 УК РФ. Если распространение фейка повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то виновный может быть лишен свободы на срок до 3 лет, а если к смерти человека или иным тяжким последствиям – до 5 лет.

Наказания, кстати, следуют с серьезной регулярностью. Так, Управление Следственного комитета по Республике Дагестан в сотрудничестве с МВД определило причастных к распространению через чаты WhatsApp нашумевшего в республике фейка о том, что местные власти каким-то неведомым образом целенаправленно распыляли с вертолетов коронавирус. В сообщениях утверждалось, что вирус распылялся в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе. Причем в результате этого якобы гибли не только люди, но и скот.

К данной дезинформации оказались причастны 3 местных жителя, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Им грозит до 3 лет ограничения свободы.

– Что еще, по-вашему, нужно сделать для борьбы с фейками?

– Я абсолютно убежден, что нужно вводить в школах и вузах такие предметы, как «Информационная безопасность» и «Интернет-гигиена», которые помогут защищаться не только от фейков, но и в целом от информационных угроз, троллинга, кибербуллинга. Сейчас я работаю над тем, чтобы запустить пилотный проект в одном из вузов России.

По сути, пока никто не знает, как справляться с наплывом фейков. Но я уверен, для этого должны объединиться все. С удовольствием готов обсуждать эти темы и в Казахстане. Как позволит эпидемиологическая ситуа­ция, давайте проведем на базе вашей газеты «круглый стол» и обменяемся накопленным опытом.