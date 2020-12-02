Фейковая игра крадет персональные данные казахстанцев

В социальных сетях казахстанцы делятся ссылкой на "игру", которую якобы проводит компания Amazon. Участники "могут выиграть" дорогостоящие гаджеты, мобильные телефоны и компьютерную технику. Однако ссылка на саму "игру" ведет на фишинговый сайт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Под новостью о розыгрыше ценных призов довольно много положительных отзывов. Можно предположить, что все это фейки. Об этом говорит и сам сайт игры – при попытке перейти на него срабатывает автоматическое предупреждение о фишинге, а само соединение с сервером не защищено. С помощью подобных интернет-платформ злоумышленники крадут персональные данные посетителей: логины и пароли от приватных аккаунтов, информацию о платежных картах и банковских счетах, а также могут получить полный доступ к компьютеру или мобильному устройству жертвы.
Это не первый случай фишинга в Казахстане за последнее время. Мошенники подобного рода активизировались и пытаются обмануть людей от имени банков, известных личностей, крупных брендов.
Под новостью о розыгрыше ценных призов довольно много положительных отзывов. Можно предположить, что все это фейки. Об этом говорит и сам сайт игры – при попытке перейти на него срабатывает автоматическое предупреждение о фишинге, а само соединение с сервером не защищено. С помощью подобных интернет-платформ злоумышленники крадут персональные данные посетителей: логины и пароли от приватных аккаунтов, информацию о платежных картах и банковских счетах, а также могут получить полный доступ к компьютеру или мобильному устройству жертвы.
Это не первый случай фишинга в Казахстане за последнее время. Мошенники подобного рода активизировались и пытаются обмануть людей от имени банков, известных личностей, крупных брендов.