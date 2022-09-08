Фейковая полицейская машина задержана в Алматы – видео

Бутафорскую полицейскую машину задержали в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Автомашину Hyundai с визуальной атрибутикой Министерства внутренних дел выявил экипаж специализированного батальона местной полицейской службы.

«Разбирательство установило, что «постаралась» администрация одной из кинокартин, по сценарию которой предусмотрен эпизод с патрульной полицией. Она решила создать точную копию служебного автотранспорта полиции, даже не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность.

Представьте, если каждый кинопроизводственник в случае необходимости будет допускать бутафорский реквизит, в данном случае полицейское авто, будет хаос. Тогда дадут возможность лжеполицейским для их преступного промысла.

Бутафорская машина водворена на специализированную штрафную стоянку. К ее «авторам» приняты меры в соответствии с законодательством», – резюмировал первый заместитель начальник Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

В ДП предупредили о недопустимости подобных фактов, пообещав, что каждому такому эпизоду будет дана принципиальная правовая оценка.