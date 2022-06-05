Фейковое видео вброса бюллетеней распространяют в Казнете

В Telegram-каналах распространяют видеоролик, на котором снят вброс бюллетеней в урну для голосования. Кадры якобы сделаны сегодня, 5 июня, в ходе Республиканского референдума. Это неправда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле этот ролик был снят в 2009 году в Кыргызстане во время президентских выборов. Его еще можно найти в Сети. Как пишут пользователи, нарушение произошло на участке № 6071 в Бакай-Атинском районе.

К проходящему сегодня в Казахстане референдуму, оно не имеет никакого отношения.