Фейковое заявление министра культуры распространяют в соцсетях
В WhatsApp пользователи пересылают "новость" о том, что в Казахстане министр культуры и спорта якобы предложила легализовать мефедрон. Это – фейк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Скриншот, который распространяют в мессенджерах без указания авторства – это пост, опубликованный в Instagram на странице сатирического паблика qaznews24.
Сообщение является выдумкой авторов и никакого отношения к реальности не имеет. В первоисточнике указано, что все новости, которые публикует аккаунт qaznews24 – фейковые и не претендуют на достоверность.
"Сатирический контент. Любое совпадение с людьми и событиями – абсолютная случайность", – говорится в описании страницы.