Фейковые билеты на концерт популярной группы продавали костанайцам

Костанайские полицейские задержали 18-летнего студента, который продавал несуществующие билеты на концерт популярной казахстанской группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Общий ущерб составил более 100 тысяч тенге.

В социальной сети Instagram 18-летний парень выставлял объявления о продаже электронных сигарет и билетов на концерт «Ирины Кайратовны». После получения денег он переставал выходить на связь.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками установлен и задержан житель Костаная, который посредством социальных сетей занимался мошенничеством. Под предлогом продаж электронных сигарет и билетов на концерт группы «Ирина Кайратовна» он получал деньги на чужую банковскую карту, которую приобрел за 30 тысяч тенге у парня в районе торгового центра. Начато досудебное расследование по факту мошенничества», – рассказал старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов. Полицейские призывают граждан быть более бдительными.