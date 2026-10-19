Финсектор Казахстана вступил в этап ускоренной технологической трансформациии

Финансовый рынок

На его развитие одновременно влияют рост геополитической неопределенности, усиление требований к устойчивости и прозрачности, расширение конкуренции со стороны BigTech-, FinТесh- и RegTech-игpoкoв, а также быстрое распространение генеративного ИИ как инструмента повышения эффективности и изменения бизнес-моделей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этих условиях традиционные подходы к цифровизации, основанные на разрозненных точечных решениях, уже не обеспечивают необходимого уровня гибкости, скорости и управляемости процессов.

Системообразующую роль в обеспечении устойчивости и доверия к финансовому рынку играют Национальный Банк Республики Казахстан и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. При этом усложнение финансовой экосистемы, рост объема цифровых операций и появление новых моделей предоставления услуг становятся предпосылками для дальнейшего развития современных инструментов цифрового надзора, снижения избыточной регуляторной нагрузки на участников рынка, а также формирования условий по безопасному внедрению инноваций.

Вместе с тем сохраняется потребность в более согласованном развитии ключевых элементов цифровой финансовой инфраструктуры. К числу приоритетных задач относятся укрепление национальных платежных контуров, формирование единого подхода к управлению данными, повышение уровня киберустойчивости и развитие системной борьбы с мошенничеством на уровне всей финансовой системы. Без формирования единого управляемого дата-пространства, масштабного внедрения SupТесh- и RegTech-инструментов, а также интегрированных механизмов предиктивного управления рисками дальнейшая цифровизация финансового рынка будет носить фрагментарный характер и не позволит в полной мере обеспечить его устойчивость, безопасность и конкурентоспособность.

Финансовый сектор будет трансформирован в проактивную и управляемую на основе данных систему. Особое внимание будет уделено внедрению решений на основе графовой аналитики и мультиагентных моделей для автоматизированного выявления аномальных транзакций, транзитных схем и связанных контрагентов. Параллельно будет сформирован национальный антифрод-контур с интеграцией банковского, телекоммуникационного и государственного сегментов, обеспечивающий предиктивное выявление мошенничества и незаконных платежных транзакций. Цифровой тенге является не только цифровой формой национальной валюты, но и компонентом национальной цифровой финансовой инфраструктуры, интегрированным в отраслевые контуры экономики и государственное управление. Цифровой тенге может служить инструментом повышения прозрачности финансовых потоков.

Цифровой тенге станет базовой платформой для внедрения смарт- контрактных механизмов, позволяющих автоматизировать исполнение государственных обязательств, субсидий, трансфертов и целевого финансирования. Это создаст условия для перехода от постфактум-контроля к встроенному управлению и мониторингу целевого использования средств, включая бюджетные программы, социальную поддержку, инфраструктурные проекты и государственные закупки. Интеграция цифрового тенге с отраслевыми платформами позволит формировать сквозные цифровые финансово-операционные контуры.

Финансовая система будет дополнена открытой цифровой архитектурой, объединяющей банковские и небанковские сервисы, включая страхование, лизинг, факторинг, экспортное финансирование и альтернативные платежные решения, в единый контур сопровождения инвестиционных и производственных проектов. Будет развита модель, при которой финансовые продукты станут встроенной частью отраслевых и цифровых платформ, обеспечивая предприятиям доступ к финансированию непосредственно в рамках операционной деятельности.

Отдельное внимание будет уделено развитию небанковского финтех-сегмента как самостоятельного источника роста за счет масштабирования цифрового страхования, факторинга, лизинга оборудования, экспортного финансирования и альтернативных инвестиционных платформ. Это обеспечит диверсификацию финансовой экосистемы, расширение доступа малого и среднего бизнеса к капиталу и формирование устойчивых финансовых цепочек вокруг промышленности, агропромышленного комплекса и логистики.

В поддержку данных инициатив немаловажное внимание уделяется дальнейшему развитию небанковских поставщиков платежных услуг, что позволит диверсифицировать доступные платежные сервисы и будет способствовать развитию конкуренции. В результате Казахстан перейдет на новый этап развития в финтех-хаб международного уровня.

#Казахстан #цифровизация #финансы

Популярное

Все
Калькулятор оценки благосостояния стал доступен в eGov Mobile
Конституция – система жизненных ориентиров
Профессиональный праздник спасателей отмечают в Казахстане
Неделя авиационной безопасности впервые пройдет в Астане
Южная Корея переносит госведомства из Сеула
Новые объекты открылись в регионах Казахстана на прошедшей неделе
Казахстанские шпажисты завоевали «золото» этапа Кубка мира в Марокко
ИИ ускорил расчёт объёмов запасов угля с 10 дней до 20 минут
Еркин Габбасов завоевал первое «золото» для Казахстана на Азиатских Параиграх
Нацгвардия завершила осенний призыв
АФМ закрыло незаконную сеть ломбардов «Альби»
Мерей Базарбаев стал победителем молодёжного ЧМ по вольной борьбе
Страна вступила на путь кардинальной модернизации – Токаев
Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником
Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
Президент предложил масштабировать инициативу «Ауыл құтқарушылары» во всех регионах
Токаев назвал беспечность и халатность главными препятствиями для развития Казахстана
Ярмарку креативных индустрий Карагандинской области провели в Астане
Давид Дегтярев завоевал «золото» на Азиатских Пара играх-2026
В Минздраве сделали заявление по оспе обезьян
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Токаев провел консультации с премьер-министром и председателем Курултая
Атаки хуситов на Саудовскую Аравию: МИД Казахстана сделал заявление
Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане
Международный фестиваль искусств завершился в Астане
Новые дороги и жилье: ряд объектов открыли в регионах Казахстана за неделю
Организатора алматинской ОПГ по производству мефедрона доставили из России
Верховный Суд Казахстана возглавит Совет председателей верховных судов стран-участников СНГ
Токаев назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана
Астана на радарах криптоэлиты: столицу сравнили с Дубаем и Сингапуром
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане

Читайте также

Плюсы безналичных платежей
Многоуровневая система контроля
Банки откроют «исламские окна»
Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]