​Фиалки тоже спят

– С дурными мыслями не то что фиалку – чертополох не вырастишь, – убеждена Айгуль Амренова. – Люди разговаривают с цветами как с близкими, каждому бутону улыбаются.

За окном снег, мороз, а на выставке клуба «Сенполия» – бал цветов. Смотришь на пенное море розеток – и словно кусочек весеннего Парижа вокруг. Цветовод подводит к пенсионеру в джемпере ручной вязки. «Имре Кальман», – говорит она восхищенно. «Приятно познакомиться», – отвечаю машинально. «Сорт этот называется «Имре Кальман», – показывает Айгуль горшочки с зефирками соцветий. – Его вывели в Канаде и назвали в честь автора оперетты «Фиалка Монмартра». Мечта всех коллекционеров.

Всего, говорят в клубе, известно 32 тыс. сортов фиалки, и с каждым годом цифра увеличивается.

– Все новые разновидности проходят регистрацию в американском обществе любителей фиалок АWSA, – рассказала председатель клуба Елена Паутова. – Получены соцветия всех тонов – от черного до белоснежного. Не существует только чисто желтой фиалки, потому что у этого растения по природе нет такого пигмен­та. Но селекция работает, уже выведены узоры с лимонными вкрапления­ми и прожилками.

Любопытно, что на деле эти рас­тения не имеют никакого отношения к фиалке. Их правильное название – сенполия. А история такая: в 1892 году немецкий барон Вальтер фон Сен-Поль обнаружил прелестный цветок в Восточной Африке. В тот же год несколько экземпляров двух разных видов африканской красавицы отправились в Германию, чтобы стать родоначальниками всех последующих гибридов. На сегодня в АWSA зарегистрировано 29 природных разновидностей сенполии, остальной океан форм, красок и размеров – результат фантазии селекционеров.

Члены клуба уверены, что цветы чувствуют душу человека, поднимают настроение, лечат, разговаривают.

– Фиалки обожают общение, – заметила Елена Игоревна. – Листики погладишь – у них даже цвет меняет­ся, они ярче становятся, бутоны пышнее. В книге канадских цветоводов Сторков сказано, что на фиалки надо иногда нагонять страх. У меня был сорт с фантазийным цветом – розовый с синими брызгами. А расцвели просто розовые розетки. Я тогда говорю: «Не исправишься – выкину»! Через пару дней зацвела как надо. В прошлом году к выставке не раскрывались бутоны. «Не стыдно, – говорю, – девчата? Неужели подведете?» На следующий же день расцвели, да как! Были случаи, когда человек уходил из жизни, и цветы так переживали, что погибали следом. Они энергетически связаны со своим хозяином.

Считается, что растение с голубыми розетками помогает в творчестве, с белыми чистит энергетику и действует успокаивающе. Красные соцветия – для любви, романтики, густо фиолетовые выводят из депрессии.

– Самый благодарный цветок, – заметила Айгуль Амренова. – 8–9 месяцев в году цветет и радует хозяев. Даже если первые розетки невзрачные, и, кажется, что это «гадкий утенок», на второе-третье цветение сорт вдруг так «закипит», что понимаешь: силы потрачены не напрасно.

Для фиалок нужны легкая, воздушная почва, много света и… несколько часов для сна. Осенью и зимой, когда день короткий, фиалка заканчивает цветение и до февраля отдыхает. С марта появляются новые бутоны, а с апреля – цветение. И каждый цветок радует!