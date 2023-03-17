Фиаско «Астаны» в Астане

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Аскар Бейсенбаев

Действующий чемпион страны разгромлен в родных стенах командой из Актобе.

III тур чемпионата Казахстана был проведен в честь нашего прославленного футболиста Юсупа Шадиева. Юсуп Алаутдинович оставил огромный след в казахстанском футболе, выступая при СССР за алма-атинский «Кайрат» и талды-курганский «Жетысу». Помимо этого, выс­тупал и в РСФСР за грозненский «Терек». Всего провел свыше 200 матчей в Высшей лиге чемпионата СССР, считаясь одним из самых надежных и жестких защитников.

А теперь непосредственно о первенстве страны, где по забитым и пропущенным мячам лидером стал «Актобе», между прочим, серебряный призер 2022 года. Эта команда в последнем туре выступала в столице, где неожиданно для всех разгромила действующего чемпиона страны «Астану» со счетом 4:1.

Первый мяч в ворота хозяев поля залетел на 18-й минуте, когда точным ударом отметился 20-летний форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Далее дубль на своей счет записал хорватский легионер Андрий Филипович (40-я и 50-я минуты), а на 91-й добавленной минуте разгром соперника довершил Абылайхан Жумабек. В составе проигравших гол престижа на 77-й минуте провел Абзал Бейсебеков. Стоит отметить, что в ворота гостей на 55-й минуте был назначен пенальти, но после просмотра VAR (видеопросмотр) рефери матча отменил 11-метровый удар.

На один пропущенный мяч от актюбинцев отстает шымкентский «Ордабасы», который в этот раз дома встречался с талдыкорганским «Жетысу» и выиграл эту встречу со счетом 2:0. Победу южанам принесли узбекские легионеры Бобыр Абдихоликов, забивший на 17-й минуте, и Шохбоз Умаров – на 35-й.

По три победы кряду со старта сезона помимо «Актобе» и «Орда­басы» на своем счету также имеют костанайский «Тобол», разобравшийся на своем поле с карагандинским «Шахтером» со счетом 2:1, и петропавловский «Кызылжар», обыгравший на выезде кокшетауский «Окжетпес» со счетом 1:0.

Первые очки в новом сезоне набрали кызылординский «Кайсар» и побывавший у него в гос­тях «Аксу» из Павлодарской области. Поединок между этими командами завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

В оставшихся двух поединках «Мактаарал» из Туркестанской области уступил побывавшему у него в гостях «Атырау» со счетом 0:1, а в Алматы местный «Кайрат» смог добиться победы над актау­ским «Каспием» со счетом 3:1.

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