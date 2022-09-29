Фото: akorda.kz
Президент , Спорт
ФИДЕ поделится с Казахстаном опытом внедрения шахмат в школьную программу

Глава государства принял президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Открывая беседу, Касым-Жомарт Токаев поздравил Аркадия Дворковича с недавним переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о проведении первого этапа женской серии гран-при ФИДЕ, который собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане. Касым-Жомарт Токаев отметил, что мероприятия такого уровня вносят существенный вклад в развитие шахматного спорта в нашей стране.

«В Казахстане шахматы пользуются огромной популярностью, особенно среди детей и молодежи. У нас действует свыше 7 тысяч секций, но мы должны увеличить это количество как минимум в два раза. Сейчас шахматами занимаются более 200 тысяч человек. Казахстанские шахматисты успешно выступают на международных соревнованиях. Мы уделяем большое внимание шахматам. Разработана Дорожная карта развития шахмат, планируется запуск масштабного проекта «Шахматы в школе», – сказал глава государства.

В свою очередь Аркадий Дворкович выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за личную поддержку и популяризацию шахмат в Казахстане, а также заявил о готовности ФИДЕ поделиться успешным международным опытом внедрения шахмат в школьную программу.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам долгосрочного сотрудничестве Казахстана и ФИДЕ и обсудили перспективы проведения в нашей стране крупных международных турниров.

Популярное

Все
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Обустроенные в Жезказгане всего год назад десять детских площадок уже пришли в негодность
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Перепутали рощу с… тещей
Решили подзаработать
Феномен в мировой цивилизации
Ситуация с «выбиванием» наличной оплаты проезда с пассажиров в Шымкенте не нова
Второго хлеба много не бывает!
Мой Абай
Связь времен
Турист сюда тропу найдет
Литературная эстафета
Слово о наставнике и первооткрывателе
Мухтар Ауэзов – бессмертие в книгах
К гриппу готовы?
На линии огня
Работу по зарплате выбирают
Истина в музыке
Предлагайте, построим!
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Незаконный игорный бизнес организовали в Шымкенте
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Токаев наградил спасателей, тушивших пожары в Костанайской области
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС

Читайте также

Президент
День первого президента исключили из списка государственных…
Образование , Скандалы , Спорт
Фиктивные услуги на 2,5 млрд тенге выявили по программе Art…
Президент
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по рефо…
Президент , Здравоохранение
Токаев высказался об обеспечении сёл качественной первичной…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]