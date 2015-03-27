Фиеста на Шымбулаке 762 Юрий МАКАРОВ

Погода в горах стояла изумительная, и алматинцы дружно откликнулись на приглашение организаторов многочисленных мероприятий. 22 марта они смогли наблюдать за соревнованиями по прыжкам в воду, выступлениями цирковых артистов, а на следующий день – за массовым спуском на лыжах спортсменов с флагами нашей страны, представших перед публикой в национальных костюмах.

На Шымбулаке горожан ждали наурыз-коже, баурсаки, другие праздничные угощения, концерты и различные конкурсы с призами.

Стопроцентный результат

Спортсмены клуба «Астана арланс» выиграли десятый подряд матч Всемирной серии бокса.

В Шымкенте они со счетом 4:1 нанесли поражение идущей на втором месте в группе «В» команде Azerbaijan Baku Fires. Побед в нашей команде добились Олжас Саттыбаев (весовая категория до 52 кг, над Мурадом Рабадановым), Хрвое Сеп (81 кг, над Михаилом Даухалявцем), дебютант WSB Канагат Маралов (69 кг, над Парвизом Багировым) и Филип Хргович (свыше 91 кг, над Гаджи Муртазалиевым техническим нокаутом в первом раунде). Единственное поражение в весе до 60 кг потерпел Закир Сафиуллин, уступивший по очкам опытнейшему Альберту Селимову.

В других матчах нашей группы зафиксированы такие результаты: Argentina Condors – Rafako Hussars Poland – 3:2, Puerto Rico Hurricanes – Italia Thunder – 3:2, Caciques Venezuela – USA Knockouts – 4:1. Следующую встречу «арланы» проведут сегодня за океаном. Их соперниками будут боксеры USA Knockouts.

Рядом с пьедесталом

Женская сборная Казахстана по гандболу не смогла пробиться на пьедестал почета чемпионата Азии, завершившегося в столице Индонезии. Первым «камнем преткновения» для наших спортсменок оказалась весьма подвижная, техничная сборная Японии, с которой шел спор в полуфинале. Гандболистки Страны восходящего солнца оказались сильнее – 26:19.

В матче за третье место спортсменки Казахстана вновь встретились с китаянками, которых с разницей в четыре мяча обыграли в групповом турнире. На этот раз победу одержали гандболистки КНР – 28:25. Они и поднялись на третью ступеньку пьедестала почета, оставив команде Казахстана четвертую строчку в итоговом протоколе. В одиннадцатый раз (из четырнадцати проведенных континентальных первенств) чемпионками стали спортсменки Южной Кореи. В финале они обыграли японок – 36:22.

«Сарыарка» вышла в полуфинал

Хоккеисты «Сарыарки» выиграли седьмой, решающий матч четвертьфинала плей-офф чемпионата ВХЛ.

В Караганде они со счетом 4:0 разгромили ангарский «Ермак». Шайбы в ворота сибиряков забросили Евгений Рымарев, Михаил Паньшин и Денис Стасюк (2). Общий счет после этого стал 4:3 в пользу «Сарыарки», которая и вышла в полуфинал битвы за «Братину».

На следующем этапе розыгрыша прошлогодним обладателям этого приза – карагандинцам – в соперники достался двукратный победитель Кубка Братины – неф­текамский «Торос». Серия до четырех побед начнется 28 и 29 марта матчами в Ледовом дворце «Караганда-Арена», а затем команды переедут на две встречи в Нефтекамск. В другом полуфинале за почетный трофей борьбу продолжат ижевская «Ижсталь» и ТКХ (Тверь).



