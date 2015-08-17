ФИФА начала расследование в отношении статьи о Платини
Талгат Исенов
Международная федерация футбола начала расследование появления компрометирующей статьи о главе УЕФА, кандидате в президенты ФИФА Мишеле Платини, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru.
"Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке получил письмо по указанной теме. В своем ответе для УЕФА генеральный секретарь сообщил, что ФИФА начала расследование дела", – проинформировали в пресс-службе Международной федерации футбола.
Ранее немецкая газета Welt am Sonntag писала, что материал, озаглавленный "Платини – скелет в шкафу", был распространен из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. В нем ставится под сомнение пригодность Платини для должности главы мирового футбола. Досье было разослано газетам с просьбой о публикации, но без указания автора.
Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино написал своему коллеге в ФИФА Жерому Вальке письмо с просьбой провести расследование обстоятельств появления и распределения данного досье.
Мишель Платини объявил о решении участвовать в выборах президента ФИФА 29 июля. Ранее в европейских СМИ сообщалось, что француз заручился поддержкой четырех из шести мировых конфедераций футбола. По информации ТАСС, Платини может совмещать посты, чему не противоречат уставы ФИФА и УЕФА.