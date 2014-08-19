Спорт
FIFA рекомендовала России сократить число городов-хозяев ЧМ-2018

Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко, сообщает Прайм.

По словам Мутко, предложение главы FIFA носит рекомендательный характер. Окончательное решение о количестве городов, принимающих матчи ЧМ-2018, будет зависеть от хода подготовки к турниру в каждом из этих городов.

"Концепция, при которой 12 стадионов в 11-ти городах принимают матчи чемпионата мира, не меняется", – заявил министр.

По его словам, FIFA рекомендует проводить матчи на 10-ти  стадионах в 9-ти городах, включая 2 арены в Москве. На этой неделе делегация Международной федерации футбола приедет в Россию и проинспектирует подготовку арен во всех городах-хозяевах ЧМ-2018.

Решение о сокращении городов, которые примут матчи мундиаля, должно быть принято не позднее октября, когда состоится заседание исполкома FIFA. "Если этот вопрос не будет решен на исполкоме в октябре, то менять что-то в дальнейшем будет поздно", – добавил Мутко.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти в 11-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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