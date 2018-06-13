Фото из открытых источников
Чемпионат мира по футболу в России принесет Международной федерации футбола (ФИФА) $6,1 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА, передает ТАСС
.
ФИФА заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. $3 млрд организация планировала получить от продажи прав на телетрансляции. В итоге на телеправах ФИФА заработает на 2% больше ($60 млн).
Благодаря спонсорским соглашениям ФИФА заработает $1,65 млрд. Это на $200 млн больше, чем от спонсорских сделок на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Отмечается, что такой рост в спонсорской прибыли связан с тем, что ФИФА заключила больше сделок с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, являющихся спонсорами ЧМ-2018, представляют Китай.
В 2017 году ФИФА получила $160 млн от производителя спортивных видеоигр EA Sports, которая купила права на использование бренда чемпионата мира 2018 года в футбольном симуляторе FIFA 18. Это на 233% больше, чем ФИФА получила от компании за год до этого.
На чемпионате мира в Бразилии ФИФА заработала $4,8 млрд, что на $1,3 млрд меньше, чем от предстоящего первенства в России. Чемпионат мира 2010 года в ЮАР принес организации $3,9 млрд, ЧМ-2006 года в Германии – €1,9 млрд.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.