Фигуры к бою готовы

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Аскар Султан

В рамках проходящего в Астане чемпионата мира по шахматам вчера стартовал и поединок между женскими сборными мира и Казахстана.

фото из Facebook

В открытии очередного спортивного мероприятия приняли участие министр культуры и спорта Асхат Оралов, а также представители Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и Казахстанской федерации шахмат.

В матче, который будет проходить до 19 апреля, от нашей стороны принимают участие Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова и Зарина Нургалиева. Против них играют шахматная звезда из Китая, четырехкратная чемпионка мира и первый номер женского рейтинга ФИДЕ Хоу Ифань, а также именитые шахматистки Нана Дзагнидзэ (Грузия), Харика Дрюнавалли (Индия), Гюнай Мамедзадэ (Азербайджан), Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б. Савита (Индия) и Афруза Хамдамова (Узбекистан). Капитаны команд – гроссмейстер Гульмира Даулетова и гроссмейс­тер, экс-министр экономики и бывший министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

По словам главы нашего спортивного ведомства, это далеко не последнее мероприятие подобного масштаба в Казахстане.

«Нами разработан комплексный план развития шахмат до 2027 года, в рамках которого, помимо прочего, предусмотрено проведение рес­публиканских и международных турниров, а также мастер-классов с участием ведущих спортсменов со всего мира. При этом мы уделяем внимание не только спорту высших достижений, но и массовым и детско-юношеским шахматам. Так, по всему Казахстану открываются новые секции, а сама дисциплина поэтапно внедряется в школьную программу в виде факультатива. Глава государства тоже активно участ­вует в развитии этого вида спорта в нашей стране», – написал на своей странице в Facebook Асхат Оралов.

Матч проходит в Международном финансовом центре «Астана», и уже вчера состоялась первая сенсация. Наша Бибисара Асаубае­ва смогла обыграть знаменитую Хоу Ифань. Общую победу в этот день отпраздновали иностранные спортсменки, но это нисколько не испортило впечатление, ведь игры еще будут идти.

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