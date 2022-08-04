Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписало трио обнальщиков в Шымкенте

Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители города Шымкента. Данное нарушение выявили сотрудники территориального Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Приговором суда М.А. Ажибаев, А.О. Акынов и А. Акын признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Им окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности на семь лет, отметили в агентстве.

Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки Toyota конфисковано в доход государства.