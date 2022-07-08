Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО

В Кызылординской области товарищество с ограниченной ответственностью нанесло государству ущерб в 118 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Кызылординской области пресек деятельность ТОО «Жетіашар», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ в течение 2018-2021 годов.

«Уклоняясь от уплаты налогов, субъекты предпринимательства покупали у организатора незаконной деятельности фиктивные счета-фактуры, оборот которых составил 370 млн тенге.

Согласно заключению Департамента государственных доходов по Кызылординской области, государству в виде неуплаченных налогов нанесен ущерб в размере 118 млн тенге», – отметили в ведомстве.

Решением суда руководитель товарищества Избасар Айбек признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.