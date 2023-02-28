Фиктивные счета-фактуры на 44,5 млрд тенге выписали лжеэкспортеры в Павлодарской области

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Департамент государственных доходов по Павлодарской области по фактам незаконной выписки электронных счетов-фактур крестьянскими хозяйствами направил 45 исков по признанию сделок фиктивными на сумму 44,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

Как сообщается, Департаментом государственных доходов по Павлодарской области проводится работа по выявлению «лжеэкспортеров», занимающихся перевозкой пшеницы с Российской Федерации.

В ходе проведенной работы по фактам незаконной выписки электронных счетов-фактур крестьянскими хозяйствами в 2022 году были направлены 45 исков по признанию сделок фиктивными на сумму 44,5 млрд тенге. Все направленные иски судом удовлетворены.

Материалы по фиктивным выпискам счетов-фактур направлены в Департамент экономических расследований по Павлодарской области, по которым возбуждены 8 уголовных дел. В результате вынесены обвинительные приговоры, все фигуранты осуждены.

Вместе с тем, организовано оперативное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы России. Так, в 2022 году направлено более 50 запросов по 193 импортерам, пресечен въезд с территории России около 40 автотранспортных средств, перевозивших свыше 800 тонн пшеницы с общим объемом на сумму более 6 080,0 тыс. рублей.

При этом, для пресечения минимизации фактов занижения стоимости импортированного зерна (пшеница импортировалась по 3-4 тыс. рублей за тонну) и фактических объемов импорта проведена разъяснительная работа со всеми крупными импортерами пшеницы касательно отражения в товаросопроводительных документах фактических объёмов импорта и рыночной стоимости импортируемой пшеницы.

В результате проведеной работы стоимость ввозимой пшеницы была увеличена почти в 2 раза: с 4 000 до 8 000 рублей за тонну, также увеличен заявляемый тоннаж пшеницы, перевозимой на 1 АТС с 18 до 25 тонн, и увеличено поступление НДС на импорт пшеницы с 300 млн тенге (4 квартал 2021 года) до 739 млн тенге (4 квартал 2022 года), отметили в ведомстве.