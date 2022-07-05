Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали двое павлодарцев

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявили факты незаконной выписки счетов фактур, сообщает Kazpravda.kz.

"Следствие установило, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем, в целях материального обогащения, в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.

В результате преступных действий Легина В.Р. и Рыжакова С.А. государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов, отметили в пресс-службе.

Суд признал обоих виновным и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у Легина денежных средств в сумме более 13 млн тенге, добавили в агентстве.