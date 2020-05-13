Филармония.online

Радовать и вдохновлять

Сегодня в Государственной академической филармонии столицы, созданной на базе Акмолинской областной филармонии в 1997 году, работают 11 творчес­ких коллективов: Казахский оркестр, Симфонический оркестр, Духовой оркестр, Струнный квартет, Камерный хор, Фольклорный ансамбль «Сарыарқа», ансамбль народного танца «Шалқыма», этноансамбль «Коркыт», Отдел классического и эстрадного вокала, Отдел традиционного народного пения, ансамбль эстрадного танца «Әлем». Их знают и любят в столице и в республике, артисты с успехом представляли искусство Казахстана за рубежом.

«Как выбрать главную жизнеутверждающую мелодию, если есть 11 коллективов и целый мир талантливых исполнителей и гениальной музыки?» – таким вопросом мы невольно озадачили генерального директора Государственной академической филармонии акимата г. Нур-Султана Ерлана Дакенова. А заодно «посетили» несколько онлайн-концертов, получили мастер-класс по игре на валторне и, конечно же, узнали, чем живет филармония сейчас.

– «Любителями и знатоками музыки не рождаются» – написано на главной странице сайта филармонии. Ерлан Ергазиевич, можно ли сегодня с помощью новых технологий расширить аудиторию, привлечь новых слушателей и зрителей? Считаете ли Вы новый формат работы положительной стороной самоизоляции?

– За время карантина мы изучили много интересных вариантов самореализации, наши музыканты, по счастью, оказались креативными, ищущими. Онлайн-лекции, мастер-классы, концерты, викторины... Артисты освоили новые технологии, реализуют свои творческие идеи, и каждый день эфиры наших социальных сетей, а это Instagram, Facebook, YouTube-канал филармонии, заполнены разнообразным контентом. Мы смогли охватить весь Казахстан, а также заграницу.

Несомненно, новый формат, о котором мы сейчас говорим, показал положительный результат, привлек людей разных возрастов, музыкальных предпочтений. Это закономерно, ведь в филармонии разные коллективы, так сказать, на любой вкус.

– Ожидается ли, что после карантина подобные онлайн-встречи музыкантов и публики продолжатся?

– Конечно, живой контакт со зрителями концерт онлайн не заменит. Артистам нужны эмоции, волнение перед выходом на сцену, ощущение дыхания пуб­лики, аплодисменты и, в конце концов, цветы. Совершенно иначе воспринимаются и музыка, и хореог­рафические композиции, когда человек находится в зале, видит происходящее на сцене, может слышать каждый инст­румент, почувствовать эмоции артистов, выразить свои чувства… Но все-таки и онлайн-концерты, думаю, мы будем продолжать.

– Если бы представилась возможность дать каждому услышать произведение, которое поддержит, подарит надежду, что из репертуара коллективов филармонии Вы бы выбрали?

– У нас работают 11 замечательных коллективов, и, разу­меется, у каждого своя музыка, свой стиль, свои жанры, своя ауди­тория. Утверждать, что одной мелодией, одним произведением можно заставить поверить в то, что будет все хорошо, сложно. Но могу с уверенностью сказать: искусство и, в частности, музыка всегда влияют на человека положительным образом. У каждого свои ассоциации, есть произведения любимые и не очень. Кто-то любит классику, а кто-то получает заряд энергии, слушая народные мотивы.

Важно, что музыка вдохновляет. И наши артисты рады дарить свое искусство зрителям!

Из первых уст

Онлайн-концерты – новый жанр для филармонии. Тем не менее мероприятия собирают немало зрителей.

Самоизоляция распространяет­ся и на артистов тоже. Хотя в новых программах и задействованы все коллективы, есть возможность собирать только по 3–4 участника одновременно. Меры предосторожности соблюдаются неукоснительно.

Ограничения мотивируют отрабатывать новый репертуар, новые подходы к творчеству. Так, онлайн-лекции раскрывают сот­рудников филармонии с новой стороны. Обычно артисты много не говорят – просто выступают. А теперь приходится «примерять» роли ведущих, интервьюеров.

Самое ценное в этой истории для зрителя – услышать рассказ о профессии из первых уст, получить возможность взгляда изнутри на человека в искусстве. Виртуально в «гостях» филармонии побывали ведущие музыканты из Казахстана, Австрии, Польши, России.

Получается, именно сейчас самое подходящее время узнать для себя что-то совершенно новое. Например, посетить видеоурок Калкамана Дюсембаева, который рассказывает об особеннос­ти игры на валторне, одном из самых сложных музыкальных инструментов, и исполняет Симфонию № 5 Петра Чайковского. Это именно то произведение, по которому во всем мире определяют, высококлассный ты валторнист или нет.

Проходит несколько дней, и Дюсембаев проводит прямой эфир с солистом Государственного духового оркестра РК Муратом Бисенгалиевым. Тема разговора обширная: медная духовая школа Казахстана, опыт работы в симфонических и духовых оркестрах, значение медных духовых инструмен­тов в оркестровой практике.

Онлайн-активность перестала быть чем-то сверхъестественным. Артисты и руководство Государственной академической филармонии столицы поддержали флешмоб #Abai175. Установлен своеобразный рекорд по количест­ву участников акции – более 700 артистов.

В прямом эфире онлайн-концертов звучат национальные инструменты, привлекли внимание лекция-концерт Дианы Май, онлайн-урок Майры Мухамедкызы, творческая встреча с Толегеном Мухамеджановым. На страницах газеты мы уже рассказывали о праздничном онлайн-концерте «Ынтымақ мекені», посвященном Дню единства народа Казахстана.

7 и 9 мая на платформах Instagram и YouTube прошли праздничные концерты ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, где приняли участие музыканты духового оркестра и прозвучали песни военных лет. Также в День Победы Камерный хор под руководством Гульмиры Куттыбадамовой принял участие в дистанционном исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». 1 000 молодых музыкантов выступили под общим управлением дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета.

В ближайшее время онлайн-проекты готовят Сакен Бекжанов, Тогжан Жахин, Нурлан Хамзин, Дастур Асылхан и другие артисты столичной филармонии.