Филиал СЦК в регионе Юрий ЛИ, Кызылорда

Вчера в Кызылорде состоялось открытие регионального филиала СЦК при Президенте РК, который поможет представителям местных СМИ более оперативно, из первых уст получать официальную информацию о реализации государственных программ и важных событиях в жизни Приаралья. Первая пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель акима области Нуржан Алибаев, заместитель председателя правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» Айсултан Акчурин и заместитель акима Кызылорды Нуржан Ахатов, была посвящена реализации программы жилищного строительства в рамках положений Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Нұрлы жол – путь в будущее».

Открывая встречу, Нуржан Алибаев, тепло поздравив журналистов с наступающим профессиональным праздником и открытием Кызылординского филиала СЦК при Президенте РК, поделился существенным ростом возможностей в обеспечении кызылординцев доступным социальным жильем. По его словам, в 2015 году на его строительство и развитие инженерных коммуникаций по «Программе развития регионов до 2020 года» было выделено в 2 раза меньше средств, чем годом ранее. Однако благодаря программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» региону удалось восполнить и даже увеличить финансирование за счет привлечения инвестиций в строительство жилья.

– В рамках программы «Нұрлы жол» Кызылорда получила 13 миллиардов тенге, которые направлены на строи­тельство 22 жилых домов на 1 220 квартир по линии АО «ИО «КИК» и 13 многоэтажек на 560 квартир (АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казы­на»). При этом 28 домов на 1 430 квартир намечено сдать в эксплуатацию до конца текущего года, – подчеркнул заместитель акима области, напомнив, что в минувшем году в регионе были построены 91 дом на 467 квартир и 133,9 км инженерных коммуникаций.

В текущем же году за счет государственных средств в эксплуатацию введут 41 дом на 2 090 квартир и 158,4 км инженерных сетей.

– Это в 3,5 раза больше, чем в 2014 году, – сказал Н. Алибаев, заметив, что всего с учетом трансфертов в 2015 году на строительство 47 жилых объектов государство выделило кызылординцам 16,8 млрд тенге.

Отметив, что все работы ведутся согласно графику, заместитель акима области поделился и планами дальнейших действий. Например, в текущем году из областного бюджета планируется дополнительно выделить еще 847 млн тенге на развитие инфраструктурных сетей. А в 2016 году по «Программе развития регионов до 2020 года» на жилищное строительство Приаралье намерено получить, в том числе из республиканского бюджета и Национального фонда РК порядка 6 млрд тенге. Подчеркивалась на встрече и активизация в Кызылорде частных застройщиков, стараниями которых сегодня возводится 5 многоэтажных домов на 202 квартиры. А в целом из всех источников финансирования в регионе планируется нынче ввести в строй 362,9 тыс. кв. м жилья, или на 123% больше, чем в 2014 году.

В свою очередь Айсултан Акчурин рассказал о работе АО «ИО «КИК» в регионе, отметив, что инвестиции компании в строительство социального жилья, которое кызылординцы смогут приобрести с учетом аренды и выкупа по цене 650 тенге за 1 кв. м, составили порядка 7,5 млрд тенге.

– На наших объектах уже трудится около 850 человек, при том, что мы только начинаем работу в регионе. Но уже сегодня можно говорить и о мультипликативном эффекте, который проявляется в поддержке стройиндустрии и рабочих мест, – подчеркнул заместитель председателя правления АО «ИО «КИК».

Оптимистичным было и выступление заместителя акима Кызылорды. Нуржан Ахатов тоже отметил и высокие темпы ввода жилья, и значимый рост производства стройматериалов и рабочих мест, который принесла кызылординцам программа «Нұрлы жол».

Участники пресс-конференции подробно ответили на вопросы журналистов, в том числе и поступившие в онлайн-режиме из Павлодара, Восточно-Казахстанской и других областей. В большей части они касались условий получения социального жилья и контроля качества выполненных работ. Кроме того, заместитель председателя правления АО «ИО «КИК» подтвердил большие планы компании построить до 2020 года 1,4 млн кв. м жилья.

– Могу заверить, наши планы не изменились, до 2020 года мы намерены обеспечить квартирами 29 тысяч казахстанцев, – заключил А. Акчурин.



