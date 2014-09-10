Филиалы "Казпочты" в селах закрывать не будут

В связи с грядущей трансформацией
АО "Казпочта" филиальные пункты в селах закрывать не будут, пообещал председатель правления компании Багдат Мусин на расширенном совещании с акционерами, членами совета директоров и сотрудниками компании.
"Мы отдаем себе отчет, что закрывать сельские отделения – это не тот путь. Мы в рамках трансформации будем искать стороны, которые всегда считали слабыми для "Казпочты", чтобы превратить их в сильные, используя широкую филиальную сеть. Мы хотим выйти на достаточную прибыльность, чтобы содержать тот штат, который имеется, повышать производительность труда, вкладывать деньги в новые проекты и повышать заработные платы работников", – сказал Багдат Мусин.
Он пояснил, что на сегодня "Казпочта" является единственным социальным институтом в сельской местности. "У нас 3 131 отделение, из которых 70% находится в селах", – добавил глава компании.
Напомним, руководство ФНБ "Самрук-Қазына", в состав которого входит АО "Казпочта", приняло решение о проведении обучающих программ в целях повышения квалификации
сотрудников дочерней организации.