Филиалы "Казпочты" в селах закрывать не будут

Экономика
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Назымгуль Кумыспаева
Багдат Мусин
В связи с грядущей трансформацией АО "Казпочта" филиальные пункты в селах закрывать не будут, пообещал председатель правления компании Багдат Мусин на расширенном совещании с акционерами, членами совета директоров и сотрудниками компании.

"Мы отдаем себе отчет, что закрывать сельские отделения – это не тот путь. Мы в рамках трансформации будем искать стороны, которые всегда считали слабыми для "Казпочты", чтобы превратить их в сильные, используя широкую филиальную сеть. Мы хотим выйти на достаточную прибыльность, чтобы содержать тот штат, который имеется, повышать производительность труда, вкладывать деньги в новые проекты и повышать заработные платы работников", – сказал Багдат Мусин.

Он пояснил, что на сегодня "Казпочта" является единственным социальным институтом в сельской местности. "У нас 3 131 отделение, из которых 70% находится в селах", – добавил глава компании. 

Напомним, руководство ФНБ "Самрук-Қазына", в состав которого входит АО "Казпочта", приняло решение о проведении обучающих программ в целях повышения квалификации сотрудников дочерней организации.

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