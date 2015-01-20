Филигранное мастерство бетонщицы

709
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
фото Юрия Беккера
В августе 1973 года юная Людмила Лазукина переступила заводскую проходную завода железобетонных изделий. С тех пор в ее трудовой книжке одна запись. А история началась с того, что после окончания 8-го класса она вместе со своими родителями приехала на летние каникулы из Караганды в Алма-Ату к родственникам. И все настолько влюбились в этот город, что решили сюда переехать. Работу не пришлось долго искать. По совету родственников Людмила пошла на завод и попала в арматурный цех, где трудится по сей день, хотя уже год официально считается пенсионеркой.
– Я так благодарна, что руководство завода дает мне возможность работать, не хочу уходить с родного предприятия, – делится она. – Вся жизнь не прошла, а пролетела здесь. Ни одного дня не пожалела, что связала свою судьбу с этим производством. Каждое утро с радостью иду в свой родной цех, здесь моя вторая семья.
Такая преданность объясняется просто: она не считает свою работу монотонной, а очень даже интересной и никогда не променяла бы ее, к примеру, на швейное производство.
Людмила говорит, что в цехе тепло, все автоматизировано, ручной труд минимальный – за эти годы она освоила разные станки и может заменить любого коллегу. Достигнув филигранного мастерства в своем деле, она с удовольствием передает накопленный опыт молодым рабочим. Ее по праву можно отнести к старожилам завода, которые выстояли, пережили трудный переходный период, не ушли с предприятия, веря в его будущее.
А завод действительно стоит на пороге грандиозных перемен. Следующая страница в его 60-летней истории связана с индустриальной зоной в Алатауском районе Алматы, где будет построен новый завод.
– Мы все патриоты своего любимого города и радеем за его экологию. Как бы мы ни старались соблюдать все нормы, завод давно находится в черте города. Поэтому переезд назрел. На новой территории у нас есть возможность построить современный, компактный, отвечающий всем требованиям экологии завод, где будут созданы комфортные условия для рабочих, – говорит директор ТОО «Темирбетон-1» Мурат Бискультанов.
Но и сегодня инженеры работают над внедрением передовых технологий, новых изделий, а ассортимент составляет более 300 наименований. Строительство любого здания или дома невозможно без бетона и цемента, колонн, ригелей, плит перекрытия, и этот перечень можно продолжать долго. С уверенностью можно сказать, что в каждом здании есть частица труда заводчан. Завод освоил выпуск опор для электропередачи. Руководитель ТОО считает, что инструменты поддержки промышленных предприятий в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» имеют для них большое значение. Это возможности для покупки нового оборудования, рефинансирования ранее взятых кредитов.
Коллектив, в котором работает около 500 человек, с уверенностью и оптимизмом смотрит в завтрашний день. Немаловажно, что 80% рабочих – молодежь, а гордостью предприятия являются трудовые династии. Завод не забывает ветеранов труда и Великой Отечественной войны.
– Для нас важно сохранить коллектив, его традиции и безупречную репутацию, которая завоевывалась десятилетиями. Работы впереди много, свою продукцию мы поставляем во все уголки нашей страны. Для нас важны все клиенты – от самых крупных компаний и до частных заказчиков, решивших построить свой дом, – говорит директор завода.
И в этом благородном созидательном деле – немалый вклад Людмилы Лазукиной и других ветеранов производства.

