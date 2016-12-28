Филин получил звание "птица года" в Казахстане

Филин объявлен птицей 2017 года в Казахстане. Такое решение принял Союз охраны птиц страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).
"Филин – хищная птица из семейства совиных. Крупный размер (вес достигает 3 кг), большие оранжевые глаза, вытянутые перья на голове – "ушки" – делают его легко узнаваемой и в то же время устрашающей птицей. В художественной литературе у филина формировался не совсем позитивный и доброжелательный образ. Хотя на самом деле филин не приносит вреда человеку, а у казахов и у других тюркских народов он почитался священной птицей. Встреча с филином считается хорошей приметой", – говорится в пресс-релизе АСБК.
Стоит отметить, что филин внесен в Красную книгу Казахстана.
Одна из причин сокращения численности филинов – активная хозяйственная деятельность человека. Кроме того, филины погибают на автотрассах и на высоковольтных линиях электропередачи.
Но одна из главных проблем связана как раз с тотемной ролью филина – его убивают для изготовления амулетов и оберегов из когтей и перьев. При этом охота на него полностью запрещена.
Всего в Казахстане 12 видов сов. Филин в этом семействе является самым крупным представителем. Но увидеть его в дикой природе – большая редкость.
Ассоциация проводит кампанию "Птица года" в Казахстане на протяжении 10 лет – с 2006 года. В разные годы этого звания удостаивались редкий степной кулик – кречетка, деревенская ласточка, журавль, жаворонок, обыкновенный скворец, большая синица, степной орел, гусь-пискулька, савка, серпоклюв. В прошлом году звание птицы года получил воробей.