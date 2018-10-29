Фильм «Амре» стал победителем на Голливудском кинофестивале
Елизавета Абрамовская
В финальном этапе международного конкурса кинофестиваля Hollywood Film Festival фильм "Амре" получил награду “Best Global Hollywood Film” сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова.
Кинолента о легендарном казахском теноре Амре Кашаубаеве снята совместно киностудией "Казахфильм" и компанией “Darplay” по заказу Министерства культуры и спорта РК.
Своим впечатлением поделился и программный директор фестиваля, отметив подготовку всех участников кинофестиваля.
"Я хочу подчеркнуть, что конкурсная программа этого года продемонстрировала впечатляющий уровень качества и вдохновения, и победить в нем и получить признание жюри – это большое достижение", - отметил Хольгер Карлссон.
Стоит отметить, что на первом этапе конкурса каждая страна предоставляла несколько фильмов в качестве номинантов на премию Silver Screen Award, в дальнейшем из предоставленных короткометражных и полнометражных фильмов выбирался один победитель. Помимо "Амре" от Казахстана принимали участие еще три картины АО "Казахфильм": "Саташ" Тулегена Байтукенова , "Эль Фриман" Елжаса Рахимбекова и "Асан" Берика Жаханова. Фильм "Амре" представил на фестивале режиссер Джефф Веспа.
Также, президент Hollywood Film Festival Брэд Паркс в своем выступление отметил, что 2018 год отличился от предыдущих совершенно новым высоким уровнем фильмов и участники могут гордиться своими достижениями.
Напомним, что главную роль в фильме "Амре" сыграл Санжар Мадиев.