Фильм "Хардкор" Тимура Бекмамбетова наградили на кинофестивале в Торонто
Российско-американский "Хардкор" режиссера Ильи Найшуллера и продюсера Тимура Бекмамбетова наградили на международном кинофестивале в Торонто (TIFF), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на izvestia.ru.
Как отмечается, фильм стал лучшим в программе экшн, ужасов и фэнтези Midnight Madness и обошел такие картины, как "Якудза-апокалипсис: Великая война в преступном мире" Такаси Миике, "Зеленая комната" каннского лауреата Джереми Солнье, "Дьявольские конфеты" Шона Бирна (автора культового хоррора "Любимые") и др. Картина из России была отобрана в эту программу в первый раз. Как и все награды фестиваля, победителя определило зрительское голосование.
Фантастический экшн "Хардкор" – первый в истории фильм, полностью снятый от первого лица. Всю историю зритель будет наблюдать глазами киборга (который когда-то был человеком) по имени Генри. Вместе со своим союзником Джимми (звезда "Района №9" Шарлто Копли) он попытается спасти жену (Хейли Беннетт), похищенную злодеем-телепатом Аканом (Данила Козловский). В фильме также можно будет увидеть Сергея Шнурова, Светлану Устинову, Дарью Чарушу и Полину Филоненко.
Илья Найшуллер – режиссер, сценарист, а также музыкант, лидер инди-рок-группы Biting Elbows. В 2013 году на свою песню Bad Motherfucker Найшуллер снял клип в стиле компьютерной игры от первого лица, который немедленно стал хитом Интернета. На сегодняшний день на YouTube его посмотрели почти 30 млн человек. После успеха Bad Motherfucker на режиссера вышел продюсер Тимур Бекмамбетов и предложил снять полнометражный фильм.
Международный кинофестиваль в Торонто – один из самых престижных кинофорумов планеты, но в отличие от Канна, Берлина и Венеции здесь призовой расклад определяет зрительское голосование. В прошлом году лучшим фильмом в Торонто признали "Игру в имитацию" Мортена Тильдума, а в программе Midnight Madness главный приз получил новозеландский комедийный хоррор "Реальные упыри" Джемейна Клемента и Тайки Вайтити.
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