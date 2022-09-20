Общество
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Галия Шимырбаева

«Жизнь» на «Оскар»

Мировая премьера новой картины «Жизнь» известного казахстанского режиссера состоялась на проходящем в эти дни престижном кинофес­тивале в Торонто в секции «Современное мировое кино». Как и следут из названия, это фильм о жизни, которая нас окружает. Главный герой оказывается в веренице неких событий. Общение с разными людьми образует яркий калейдоскоп, крутящийся вихрь, от которого невозможно оторвать­ глаз...

В роли жизнелюба Армана снялся Еркебулан Тасынов, известный по картине «Көршілер» («Соседи»). Сам Эмир Байгазин выступил на проекте как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

Идея о создании «Жизни» появилась, по словам режиссера, 10 лет назад, когда он готовился к съемкам своей первой картины.

Напомним, в феврале 2013 года Эмир Байгазин буквально ворвался на мировую киносцену с картиной «Уроки гармонии», завоевавшей более 25 наград на различных фестивалях. Среди них был первый для Казахстана «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Затем появились «Раненый ангел» и «Река», также полюбившие­ся западной публике. Так, мировая премьера фильма «Река» прошла на 75-м Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», где Эмир был удостоен премии в номинации «Лучший режиссер».

Оглашение списка номинантов на премию Американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.

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