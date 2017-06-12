Фильм казахстанского режиссера удостоен награды в Австрии
Короткометражный фильм казахстанского режиссера Бахтияра Исламова "Там, где живет Эдип" удостоен награды "Лучший экспериментальный Фильм" на 45-м Международном кинофестивале Festival of Nations в австрийском Ленцинге, передает МИА "Казинформ".
Как сообщила продюсер фильма Дарья Корнеева, картина снята в Алматинской области. Режиссер, автор сценария и оператор-постановщик фильма – Бахтияр Исламов. В Ленцинге состоялась премьера фильма. Со слов жюри, фильм обладает необычайной выразительностью кадра, он является единственным из Казахстана представленным на фестивале за последние несколько лет. И впервые награда "Лучший экспериментальный фильм" уезжает в Казахстан.
Festival of Nations – старейший кинофестиваль некоммерческого короткометражного кино в Австрии, проходит при поддержке организации UNICA (член ЮНЕСКО) и правительства Австрии. На фестиваль ежегодно приходит более 1000 заявок из 55 стран мира. Его особенность в том, что жюри открыто обсуждают работы с кинематографистами после просмотров. Членами жюри фестиваля в этом году были продюсеры и режиссеры из Германии и Австрии, почетным гостем – президент Unica Дэйв Вотерсон,.
Отметим, что другая картина 31-летнего Бахтияра Исламова "Небо над Берлином моего детства" (2015 года) уже дважды получала приз за лучший экспериментальный фильм – в Нью-Йорке на XII Международном Фестивале в Гарлеме (12th Harlem International Film Festival) и на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе (Los Angeles World International Film Festival). Кроме того, этот фильм был удостоен награды "Лучший короткометражный фильм" на XVII Международном фестивале Moondance в США (17th Moondance International Film Festival).