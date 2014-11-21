Фильм о Библиотеке Первого Президента Казахстана презентуют в начале декабря

Культура
Ксения Воронина
Французский режиссер Режи Гезельбаш лично представит документальный фильм "Идеи меняют мир", посвященный Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан на кинофестивале "Тұңғыш-Первый". Неделя кино пройдет в преддверии Дня Первого Президента. Об этом автор фильма сообщил на брифинге, прошедшем в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я был под большим впечатлением от здания новой Библиотеки Первого Президента РК, когда впервые увидел его в прошлом году. Тогда я выступил с предложением снять документальный фильм об этом грандиозном проекте", – сообщил Гезельбаш.  

Результат работы француз представил лично Главе государства: "Мне посчастливилось встретиться с вашим Президентом. Он уделил мне свое время и посмотрел все семь эпизодов проекта. Это было в тот день, когда я брал у него интервью. Полагаю, фильм Президенту понравился", – отметил режиссер.

Гезельбаш сообщил, что это не первый его опыт работы в Казахстане. Впервые он посетил нашу страну в 2004 году, работая над франко-казахским фильмом "Ульжан". "Четыре года назад я продюсировал документальный фильм о религиях в Казахстане. Этот проект имел большой успех на международных фестивалях. Думаю, зрители оценят и свежий фильм о Библиотеке", – рассказал он.

Пресс-секретарь Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации – Оксана Лоскутова, которая также принимала участие в брифинге, предложила студентам казахстанских киноакадемий активизироваться и воспользоваться возможностью пообщаться и перенять опыт французского режиссера. "Мы готовы организовать онлайн-общение с Режи Гезельбашем, если студенты проявят инициативу. Мы открыты для вопросов и можем поделиться опытом работы", – сказала она.

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