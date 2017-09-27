Фильм о любовнице последнего русского императора покажут в Казахстане
Культура
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Историческая драма режиссера Алексея Учителя "Матильда" разрешен к показу в Казахстане. Об этом стало известно после того, как в Астане состоялся показ фильма для чиновников из Министерства культуры и спорта и экспертов из Министерства по делам религий и гражданского общества, сообщает 24.kz со ссылкой на компанию "Меломан".
"Решение о прокате фильма в Казахстане было принято после просмотра, на основании понимания контента. Я рад, что на него не повлияло информационное поле, сложившееся после вокруг "Матильды". Конечно, это не семейное кино. Это фильм для взрослой, думающей аудитории", – рассказал генеральный директор компании "Меломан" Вадим Голенко.
Фильм будет показан во всех кинотеатрах Казахстана, для него будут установлены возрастные ограничения 16+. Драма "Матильда" рассказывает о бурной, страстной и губительной любви между последним русским императором Николаем II и его фавориткой, талантливой балериной и прекрасной женщиной Матильдой Кшесинской. Один из самых именитых и успешных российских режиссеров Алексей Учитель знаком зрителю по картинам "Прогулка", "Рок" и "Дневник его жены".
Главные роли в его новом фильме исполнили Луиза Вольфрам и Ларс Эйдингер, а компанию им составили такие звезды, как Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие. Россия, начало XX века. Молодой цесаревич Николай Александрович, будущий император Российской империи, без памяти влюбляется в обворожительную Матильду, восходящую звезду русского балета. Влюбленные наслаждаются своими чувствами, не подозревая, что впереди их ждут войны и революции.