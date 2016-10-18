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Фильм о музе и сподвижнице трех великих казахов Фатиме Габитовой показали в Алматы
Ботагоз Балтабаева
В кинотеатре "Арман" прошла премьера полнометражного документального фильма "Фатима", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова.

Фильм снят на основе дневников и писем Фатимы Габитовой, при этом известно, что муза и сподвижница трех великих казахов – просветителя Биляла Сулеева, поэта Ильяса Джансугурова и писателя Мухтара Ауэзова вела дневник с 14 лет. Первое событие, которое она описывает, – национально-освободительное восстание 1916 года. В своем дневнике сначала юная девочка, а позже уже сформировавшаяся, со своими устойчивыми личностными взглядами женщина через собственные переживания и переписку с ведущими деятелями культуры эпохи отразила все важнейшие события и процессы начала двадцатого века: от восстания 1916 года, революции, гражданской войны до ликвидации неграмотности в Казахстане, развития казахской литературы, становления творческой интеллигенции, голода 1930-х годов, сталинских репрессий, военного времени 1940-х и "оттепели".

"Впервые я узнал об этой удивительной женщине в 2010 году – когда мне предложили перевести ее переписку в стихах с Ильясом Джансугуровым. Тогда меня поразила сила духа Фатимы. Но только с выходом в 2010 году книги "Фатима" я узнал, что в публикации ее дневника помог мой отец – известный поэт Казахстана Гафу Каирбеков. Фильм продолжает знакомство с драматической судьбой Фатимы Габитовой. Как верно заметили зрители, такие фильмы, появившиеся благодаря обретению независимости нашей страной, необходимо показывать на республиканских каналах, чтобы новое поколение знало историю своего народа не только по учебникам", – рассказал автор идеи фильма и руководитель "Казахфильма" Бахыт Каирбеков, выступая на премьере.

Среди зрителей в этот день была в основном интеллигенция, люди среднего и старшего поколения. В их числе оказались потомки (дети, внуки) Фатимы Габитовой, их друзья, знакомые. В общем, те, кто и без фильма достаточно хорошо знаком с биографией его героини и историей того времени, в которое она жила. Молодежи было немного.

"Фатима Габитова – пример интеграции и обогащения культур. Она сделала огромный вклад в обучение учителей, в ликвидацию безграмотности в Казахстане, в создание летописи той эпохи в дневниках, письмах и стихах", – отметила внучка Фатимы и Ильяса Джансугурова, соруководитель Фонда Ильяса Джансугурова Жанар Джандосова.

В судьбе Фатимы Габитовой было немало драматических, трагических событий – смерть старшей дочери в 10-летнем возрасте, арест первого мужа Биляла Сулеева и клеймо "Жена врага народа". Арест второго мужа – Ильяса Джансугурова, неизвестность относительно его судьбы, повторный статус "Жены врага народа", связанные с этим ссылки. Затем гибель сына на фронте ВОВ... 

В финале фильма закадровый голос зачитывает строки из дневника героини, в которых она задается вопросом, за что с ней так поступила советская страна. Фатима ушла из жизни в 1968 году, и в СССР открыто ответить на этот вопрос тогда никто бы не решился.

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