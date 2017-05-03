Фильм об узницах АЛЖИРа выходит в казахстанских кинотеатрах

С 7 мая в пяти городах Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганды) стартует показ художественного фильма "АЛЖИР", передает Kazpravda.kz.
Фильм рассказывает о судьбе узниц Акмолинского лагеря жен изменников Родины ("АЛЖИР"), получивших клеймо "враг народа", в годы политических репрессий.
Одна из главных героинь картины – жительница России по имени Света – приезжает в Астану, чтобы исполнить последнюю волю своей бабушки. У Светы сохранился старый дневник бабушки, где она описывает все трудности и мучения, которые пережила в лагере. Ее цель – найти бывшего надзирателя лагеря Алихана Сейдахметова, который в трудные годы, рискуя собственной жизнью, помог многим женщинам и детям, отбывавшим свой срок в этом лагере. Свете удается найти уже постаревшего Алихана.
Фильм приурочен к 80-летию начала массовых политических репрессий. Режиссером-постановщиком выступил Ануар Райбаев. В главных ролях снялись Кобыланды Болат, Алтынай Ногербек, Анна Старченко и другие.
Картину сняли по заказу АО РТРК "Казахстан".
Фильм рассказывает о судьбе узниц Акмолинского лагеря жен изменников Родины ("АЛЖИР"), получивших клеймо "враг народа", в годы политических репрессий.
Одна из главных героинь картины – жительница России по имени Света – приезжает в Астану, чтобы исполнить последнюю волю своей бабушки. У Светы сохранился старый дневник бабушки, где она описывает все трудности и мучения, которые пережила в лагере. Ее цель – найти бывшего надзирателя лагеря Алихана Сейдахметова, который в трудные годы, рискуя собственной жизнью, помог многим женщинам и детям, отбывавшим свой срок в этом лагере. Свете удается найти уже постаревшего Алихана.
Фильм приурочен к 80-летию начала массовых политических репрессий. Режиссером-постановщиком выступил Ануар Райбаев. В главных ролях снялись Кобыланды Болат, Алтынай Ногербек, Анна Старченко и другие.
Картину сняли по заказу АО РТРК "Казахстан".