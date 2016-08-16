Фильм "Тараз" Нуртаса Адамбая выйдет в прокат 6 октября

Новый фильм актера, продюсера и режиссера Нуртаса Адамбая "Тараз" выйдет в прокат 6 октября 2016 года, передает Kazpravda.kz.
"Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию официальный трейлер к нашему новому фильму "Тараз"! Криминально-социальная драма. Фильм про самых обычных людей, живущих в современном Казахстане! Смотрите с 6 октября во всех кинотеатрах Казахстана!" – написал Адамбай на своей страничке в Facebook.
В фильме снялись: Еркебулан Дайыров, Асан Мажит, Нуртас Адамбай, Гульназ Жоланова, Тулепберген Байсакалов, Жандос Айбасов, Камшат Жолдыбаева, Нуржан Садыбеков, Марат Абдуллаев, Ашим Ахметов и другие.
Ранее Адамбай отмечал, что премьера картины намечена на осень 2016 года.
"Фильм про дружбу, честь, испытания, жизнь... Мы очень сильно надеемся, что наш зритель по достоинству оценит наш труд", – писал прежде режиссер.