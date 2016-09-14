Фильм "Тараз" Нуртаса Адамбая завоевал призы на фестивале в США, передает Kazpravda.kz.
"УРААА!!! Радостная новость!!! Наш новый фильм "Тараз" завоевал сразу 2 главные номинации на фестивале Genre Celebration Film Festival, Лос-Анджелес, США! "Лучший драматический фильм" и "Лучшая операторская работа"! Признаюсь, что для меня это очень важная победа, так как это первый мой фильм в таком непростом жанре. Спасибо всем, кто принял участие в создании этого фильма, спасибо всем, кто болел за нас и верил! Первый фестиваль "Тараза" и сразу победа! В ноябре лечу на награждение! Алга, Казахстан!" – написал Адамбай на своей страничке в Facebook.
Как известно, премьера криминальной драмы состоится 6 октября 2016 года. Действие фильма разворачивается в городе Тараз. Главный герой фильма – обычный парень, живущий в одном из криминальных районов города.
В фильме снялись: Еркебулан Дайыров, Асан Мажит, Нуртас Адамбай, Гульназ Жоланова, Тулепберген Байсакалов, Жандос Айбасов, Камшат Жолдыбаева, Нуржан Садыбеков, Марат Абдуллаев, Ашим Ахметов и другие.
"УРААА!!! Радостная новость!!! Наш новый фильм "Тараз" завоевал сразу 2 главные номинации на фестивале Genre Celebration Film Festival, Лос-Анджелес, США! "Лучший драматический фильм" и "Лучшая операторская работа"! Признаюсь, что для меня это очень важная победа, так как это первый мой фильм в таком непростом жанре. Спасибо всем, кто принял участие в создании этого фильма, спасибо всем, кто болел за нас и верил! Первый фестиваль "Тараза" и сразу победа! В ноябре лечу на награждение! Алга, Казахстан!" – написал Адамбай на своей страничке в Facebook.
Как известно, премьера криминальной драмы состоится 6 октября 2016 года. Действие фильма разворачивается в городе Тараз. Главный герой фильма – обычный парень, живущий в одном из криминальных районов города.
В фильме снялись: Еркебулан Дайыров, Асан Мажит, Нуртас Адамбай, Гульназ Жоланова, Тулепберген Байсакалов, Жандос Айбасов, Камшат Жолдыбаева, Нуржан Садыбеков, Марат Абдуллаев, Ашим Ахметов и другие.