Фильм "Тараз" Нуртаса Адамбая завоевал призы на фестивале в США

Культура
Фото из социальных сетей
Фильм "Тараз" Нуртаса Адамбая завоевал призы на фестивале в США, передает Kazpravda.kz.

"УРААА!!! Радостная новость!!! Наш новый фильм "Тараз" завоевал сразу 2 главные номинации на фестивале Genre Celebration Film Festival, Лос-Анджелес, США! "Лучший драматический фильм" и "Лучшая операторская работа"! Признаюсь, что для меня это очень важная победа, так как это первый мой фильм в таком непростом жанре. Спасибо всем, кто принял участие в создании этого фильма, спасибо всем, кто болел за нас и верил! Первый фестиваль "Тараза" и сразу победа! В ноябре лечу на награждение! Алга, Казахстан!" – написал Адамбай на своей страничке в Facebook.

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Как известно, премьера криминальной драмы состоится 6 октября 2016 года.  Действие фильма разворачивается в городе Тараз. Главный герой фильма – обычный парень, живущий в одном из криминальных районов города.

В фильме снялись: Еркебулан Дайыров, Асан Мажит, Нуртас Адамбай, Гульназ Жоланова, Тулепберген Байсакалов, Жандос Айбасов, Камшат Жолдыбаева, Нуржан Садыбеков, Марат Абдуллаев, Ашим Ахметов и другие.

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